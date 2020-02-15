В Україні зростає популярність мікрокредитів: що слід знати позичальникам

В Україні щодня зростає попит на мікрокредити – "швидкі гроші до зарплати".

З чим стикаються українці, які позичають гроші у мікрофінансових організацій, розповів в ефірі ObozTV директор компанії "ШвидкоГроші" Олександр Холод.

"Дуже важливо звернути увагу на ту компанію, з якою ви хочете співпрацювати. Якщо людині потрібно взяти кредит, вона іноді йде на поводу дуже яскравої простої реклами, яка говорить – просто заходь і бери. Але завжди потрібно розуміти, кому ти будеш винен завтра . Важливо обирати для такого питання, як кредит, надійного партнера", – розповів Холод.

"Потрібно, щоб була мережа відділень, щоб був сайт, щоб людина могла зайти і подивитися інформацію про компанію, подивитися її звітність, подивитися, чи зареєстрована вона в реєстрі фінансових компаній. Потрібно розмовляти зі співробітниками, зателефонувати, прийти у відділення, отримати певний досвід. Якщо під час спілкування все подобається, все зрозуміло і не страшно, тоді можна приступати до справи", – пояснив він.

Директор компанії "ШвидкоГроші" повідомив, що їхнім клієнтам "пропонуються умови, де написана сітка – скільки він бере, на який термін, скільки буде винен наприкінці терміну".

"Розраховується відсоток дуже просто – він фіксований, він заздалегідь визначений. Якщо людина прийшла раніше, ми його перерахуємо – рівно за стільки днів, скільки вона користувалася. До нас люди приходять, запитують, скільки вони заплатять, які додаткові відсотки і комісії. Ми з цим не граємось. У нас клієнт бере під 2% на день і через 14 днів його сума, яку він повинен заплатити за своїм кредитом, становить 28% від суми, яку він взяв спочатку", – розповів Холод.

Директор компанії повідомив, що клієнтам, які давно працюють з ними, можуть пропонувати суми до 20 тис. грн під менший відсоток – 1%.

Директор компанії "ШвидкоГроші" Олександр Холод

Також він розповів, як працює з недобросовісними позичальниками внутрішня колекторська служба компанії: "Спочатку це дуже ввічливі і легкі нагадування, які кажуть, що є заборгованість, що не допускайте її, що краще її закрити якомога раніше, тому, що відсоток збільшується, і потрібно буде платити більше. Але якщо клієнт або боржник не йде на діалог, то ці дзвінки частішають і тривають доти, поки він не заплатить суму заборгованості, яка сформована".

"У крайніх випадках, коли виникають дуже складні ситуації у боржника, ми можемо знаходити якісь діалоги, це може бути розстрочка або відтермінування платежу на кілька днів. Але це в тому випадку, якщо клієнт йде на діалог. Якщо клієнт кидає слухавку, висловлюється нецензурно, кричить – це складний фундамент для діалогу", – додав Холод.

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