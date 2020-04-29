У березні цього року розмір середньої номінальної зарплати в Україні зріс до 11 446 грн на місяць, що на 600 грн більше (на 5,5%) за середній заробіток у лютому. Причому найвищі зарплати виявилися у працівників IT-сфери.

Відповідні дані надав Держстат.

Так, згідно з отриманою інформацією, реальна ж заробітна плата у березні збільшилася на 9,3% у річному вимірі та на 4,8% супроти лютого. Найвищі зарплати в березні отримували працівники IT-галузі (23 300 грн), зі сфери інформації та телекомунікацій (21 820 грн). За місяць зарплати у сфері IT зросли загалом на 24,9%, а у фінансовій – лише на 1%.

Найнижчі зарплати в Україні виявилися у працівників охорони здоров'я і соцдопомоги, а також готельно-ресторанного комплексу. У березні перші отримували в середньому 8056 грн (на 7,8% більше, ніж у лютому), а другі – 5648 грн (мінус 23,8%).

У регіональному розрізі найменші зарплати в жителів Чернівецької області – в середньому в лютому вони отримували 8285 грн. Найвищі – у жителів Києва (в середньому – 17 990 грн).

В Україні зросли зарплати UANews

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні реальний розмір (з урахуванням інфляції) середньої зарплати 2020 року впаде на 13,9% і становитиме 11 079 грн, йдеться у консенсус-прогнозі, який був опублікований Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Уряд України планує створити в країні майже пів мільйона робочих місць, причому зарплата буде варіюватися від 6 до 8 тисяч грн.

Кабмін не хоче відпускати заробітчан, які повернулися в Україну, назад на роботу за кордон. Навіть за умови, що інші держави спеціально для них будуть послаблювати карантинні обмеження та допомагати з виїздом.

Тим часом з 1 березня Німеччина спростила правила працевлаштування для українців. Тепер громадяни України з дипломом або кваліфікацією і досвідом роботи, а також зі знанням мови можуть приїхати до Німеччини й протягом пів року шукати там роботу.