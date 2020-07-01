В Україні зросли виплати по безробіттю: скільки можна отримати з 1 липня

В Україні з 1 липня 2020 року зріс на 380 грн максимальний розмір виплат по безробіттю.

Як повідомили в Київському міському центрі зайнятості, тепер максимальна сума становить 8788 грн в місяць.

Збільшення виплат пов'язане з підвищенням прожиткового мінімуму в країні. Розмір мінімальної допомоги по безробіттю залишився тим самим: на період карантину він виріс з 650 до 1000 грн.

Сума допомоги по безробіттю розраховується залежно від середнього доходу за останні 6 місяців роботи і не може перевищувати чотири прожиткові мінімуми.

Щоб отримувати виплату по безробіттю відразу, потрібно звільнитися за згодою сторін. Якщо вказати причину "за власним бажанням", гроші можна буде отримувати тільки через три місяці.

Отже, максимальна виплата:

50% зарплати – стаж до 2 років;

55% зарплати – стаж від 2 до 6 років;

60% зарплати – стаж від 6 до 10 років;

70% зарплати – стаж від 10 років.

Перші три місяці працівникові платять повну виплату, наступні три місяці – 80%, потім – 70%. При цьому отримувати гроші можна протягом 9 місяців. Варто відзначити, що фактично це не допомога від держави – це страховка, яку платять всі, хто працює. З заробітної плати щомісячно 22% розподіляють до трьох фондів, один з яких – фонд по безробіттю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з України з 1 березня мінімальну виплату по безробіттю підвищили з 1630 до 1800 грн.