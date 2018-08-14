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В Україні зросли ціни: скільки коштують популярні продукти

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В Україні у липні 2018 року в порівнянні з попереднім місяцем несуттєво зросли середні ціни на більшість категорій продуктів.

Про це свідчать свіжі дані Державної служби статистики. Судячи з інформації, пшеничний хліб подорожчав не менше ніж на 15 копійок до 19,54 грн за кілограм, при цьому вартість батона зросла лише на 7 копійок - до 11,09 грн за буханець.

Також подорожчали макарони і рис - приблизно на 15 копійок до 15,5 грн і 23,44 грн відповідно. При цьому вартість гречки зросла на 58 копійок до 17,76 грн за кілограм.

Стосовно вартості м'яса, то вона в порівнянні з попереднім місяцем у липні зросла несуттєво - на 10-15 копійок - до 124,51 грн за кілограм яловичини, і 114,26 грн за кг свинини.

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Вартість курячого філе і ковбас також зросла у межах 20 копійок. При цьому ціни на яйця і молочну продукцію знизилися. Подешевшали також свіжі овочі і фрукти.

Трохи зросли в ціні пиво, горілка і вино, а також сигарети. У Держстаті зазначили, що підвищилася і орендна плата за квартири в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до середини 2019 року хліб подорожчає на 30-35%. Одна з основних причин - аграрії не змогли зібрати повноцінний урожай.

Читайте всі новини по темі "Зростання цін в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Зростання цін в Україні
Місце
Україна
Об'єкти
Українапродукти
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