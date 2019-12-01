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1 грудня • оновлено в 22:08
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В Україні підвищили пенсії: скільки будемо отримувати

18.3т
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В Україні 1 грудня відбувся перерахунок прожиткового мінімуму. В результаті виріс розмір пенсій.

Розмір мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, буде підвищено з 1564 грн до 1638 грн. Розмір максимальної пенсії виросте на 740 грн і становитиме 16 380 грн.

Перерахунок здійснюється в автоматичному режимі, без звернення пенсіонерів до органів Пенсійного фонду України.

В Україні підвищили пенсії: скільки будемо отримувати

До слова, найвищі пенсії в Україні отримують ті, хто мав особливі права. Це судді у відставці, нардепи на заслуженому відпочинку. Їх виплата може сягати більше 20 тис. грн. Уже кілька років в Україні діє обмеження – ніхто не має права отримувати пенсію вище 10 прожиткових мінімумів, який на даний момент складає 1497 гривень.

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За підрахунками OBOZREVATEL, щоб отримати максимальну пенсію, простому українцеві необхідно платити внески із зарплати, яка в сім разів вищеа за середню. За останніми даними, це близько 72 тис. грн. Однак і українці із середнім достатком мають шанс подумати про майбутню старість.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Павло Заяц
Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна
Теги
пенсії Пенсійний фонд
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Хочем пенсии и тарифы як в Крыму! Чи Крым не Украина? Тогда чому даже оккупанти больше платят оккупирлванным, и меньше берут за тарифы?
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3
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
А помните пенсионеры как вы таскали закатки на майдан ??? - тогда ваша пенсия была в 2.3 раза выше (в долларах) но вы свергли Януковича для того что бы ваши пенсии понизились более чем в 2 раза …. Я вот одного не могу понять вы что Януковича не могли попросить понизить вам пенсии ??? - ну по упирался бы он но все равно сделал бы то что народ хочет...
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4
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васильевич василий
васильевич василий
Это будет пенсия 4 тыс руб . Сумасшедшая страна
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3
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