В Україні підвищили пенсії: скільки будемо отримувати

В Україні 1 грудня відбувся перерахунок прожиткового мінімуму. В результаті виріс розмір пенсій.

Розмір мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, буде підвищено з 1564 грн до 1638 грн. Розмір максимальної пенсії виросте на 740 грн і становитиме 16 380 грн.

Перерахунок здійснюється в автоматичному режимі, без звернення пенсіонерів до органів Пенсійного фонду України.

До слова, найвищі пенсії в Україні отримують ті, хто мав особливі права. Це судді у відставці, нардепи на заслуженому відпочинку. Їх виплата може сягати більше 20 тис. грн. Уже кілька років в Україні діє обмеження – ніхто не має права отримувати пенсію вище 10 прожиткових мінімумів, який на даний момент складає 1497 гривень.

За підрахунками OBOZREVATEL, щоб отримати максимальну пенсію, простому українцеві необхідно платити внески із зарплати, яка в сім разів вищеа за середню. За останніми даними, це близько 72 тис. грн. Однак і українці із середнім достатком мають шанс подумати про майбутню старість.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні у 2019 році повинні були запустити накопичувальні пенсії, рішення відтермінували;

Мінімальної пенсії не вистачає навіть на покупку найнеобхідніших товарів і послуг зі споживчого кошика;

З 2019 року перерахунок буде відбуватися автоматично з урахуванням зростання зарплат і цін;

Питання підвищення пенсійного віку залишилося актуальним, але розглянуть його тільки після 2028 року.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram