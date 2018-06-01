В Україні зросла зарплата: стало відомо, де отримують найбільше

В Україні середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій за підсумками квітня склала 8480 гривень, що в 2,3 рази вище рівня мінімальної зарплати (3723 гривень).

У порівнянні з квітнем 2017 року зарплата українців зросла на 27,3%, повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

При цьому в порівнянні з березнем 2018 року середня заробітна плата зросла на 1,2%.

Найбільшу зарплату в квітні 2018 року по регіонах отримували в Донецькій області - 9982 гривень, Київській області - 8559 гривень, а також у Дніпропетровській та Запорізькій областях - 8478 гривень відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше віце-прем'єр-міністр Павло Розенко повідомив про намір уряду розглянути підвищення мінімальної заробітної плати до 4200 гривень .