В Україні зросла середня зарплата: названі "найбагатші" професії

У квітні 2019 року середня заробітна плата в Україні склала 10269 грн, що свідчить про приріст 21,10% за рік.
Такі дані оприлюднив на своїй сторінці в Facebook керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. За його даними, з урахуванням інфляції приріст реальної зарплати – 11,2% за рік.
Економіст також опублікував рейтинг регіонів України з найвищими показниками. Так, лідирують місто Київ (15867 грн), Донецька область (12134 грн) і Київська область (10666 грн).
Середня зарплата в Україні
minfin.com.ua
Facebook Владимира Компанійця
Регіони з найменшою середньою зарплатою:
1) Херсонська обл. – 7695 грн;
2) Чернівецька обл. – 7698 грн;
3) Кіровоградська обл. – 8014 грн.
Facebook Владимира Компанійця
Були названі також види економічної діяльності, представники яких можуть похвалитися найвищою середньою зарплатою:
1) Інформація та телекомунікації – 20 516 грн;
2) фінансова і страхова діяльність – 19836 грн;
3) професійна, наукова та технічна діяльність – 14412 грн.
Dengi.ua
Найменша середня зарплата за видами економічної діяльності:
1) тимчасове розміщення й організація харчування – 6527 грн;
2) охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – 6742 грн;
3) освіта – 7570 грн.
Facebook Владимира Компанійця
Facebook Владимира Компанійця
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв українцям істотне збільшення середньої зарплати протягом 2019 року.
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