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В Україні зросла середня зарплата: названі "найбагатші" професії

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У квітні 2019 року середня заробітна плата в Україні склала 10269 грн, що свідчить про приріст 21,10% за рік.

Такі дані оприлюднив на своїй сторінці в Facebook керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. За його даними, з урахуванням інфляції приріст реальної зарплати – 11,2% за рік.

Економіст також опублікував рейтинг регіонів України з найвищими показниками. Так, лідирують місто Київ (15867 грн), Донецька область (12134 грн) і Київська область (10666 грн).

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Середня зарплата в Україні

Середня зарплата в Україні

minfin.com.ua

В Україні зросла середня зарплата: названі "найбагатші" професії

Facebook Владимира Компанійця

Регіони з найменшою середньою зарплатою:

1) Херсонська обл. – 7695 грн;

2) Чернівецька обл. – 7698 грн;

3) Кіровоградська обл. – 8014 грн.

В Україні зросла середня зарплата: названі "найбагатші" професії

Facebook Владимира Компанійця

Були названі також види економічної діяльності, представники яких можуть похвалитися найвищою середньою зарплатою:

1) Інформація та телекомунікації – 20 516 грн;

2) фінансова і страхова діяльність – 19836 грн;

3) професійна, наукова та технічна діяльність – 14412 грн.

В Україні зросла середня зарплата: названі "найбагатші" професії

Dengi.ua

Найменша середня зарплата за видами економічної діяльності:

1) тимчасове розміщення й організація харчування – 6527 грн;

2) охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – 6742 грн;

3) освіта – 7570 грн.

В Україні зросла середня зарплата: названі "найбагатші" професії

Facebook Владимира Компанійця

В Україні зросла середня зарплата: названі "найбагатші" професії

Facebook Владимира Компанійця

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв українцям істотне збільшення середньої зарплати протягом 2019 року.

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Тема
Зарплати в Україні
Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
Теги
зарплатамінімальна зарплата
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