В Україні зробили важливий крок для доступної іпотеки: 7% річних строком до 20 років

Міністр фінансів Сергій Марченко підписав статут ПАТ "Українська фінансова житлова компанія", яку створили для реалізації механізму доступної іпотеки.

Йдеться про фінансові інструменти з можливістю отримання кредиту до 7% річних строком до 20 років із залученням до співпраці банків за державного посередництва. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Генеральним директором "Української фінансової житлової компанії" став Василь Шкураков, який працював на посаді заступника міністра фінансів.

Мета діяльності ПАТ – забезпечення функціонування ринку іпотечного кредитування та впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення українців житлом.

Як повідомляв OBOZREVATEL: