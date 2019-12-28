В Україні зробили крок до запуску обов'язкової накопичувальної пенсії

До Верховної Ради внесли проєкт закону №2683, який передбачає обов'язковий для всіх українців перехід на накопичувальну пенсійну систему.

На даний момент текст законопроекту відсутній. Про це свідчить офіційний сайт парламенту.

Водночас член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Олександр Панченко на своїй сторінці в Facebook розмістив деякі параграфи з документа.

За його словами, передбачаються:

обовязокові внески від роботодавців 2%;

обовязкові внески від робітників 1%;

за бажанням робітника внески збільшуються, але якщо збільшує співробітник , то і роботодавець має збільшити паритетно;

максимальний розмір внесків 9%, далі суто за бажанням робітника;

систему персоніфікованих рахунків учасників обслуговує центральний адміністратор, який обирається на конкурсі;

створюється Пенсійне казначейство для акумулювання пенсійних внесків;

вимоги до всіх сервіс-провайдерів підвищенні (наявність капіталу, досвідченого персоналу, процедур управління ризиками, комплаєнс та внутрішній контроль);

підвищена відповідальність обслуговуючих компаній, в т.ч. введена відповідальність кінцевих власників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої надбавки. Також в Україні перерахують пенсії громадянам із великим стажем. Вони, згідно із законом, мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го – 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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