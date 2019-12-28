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28 грудня • оновлено в 16:13
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В Україні зробили крок до запуску обов'язкової накопичувальної пенсії

1.4т
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До Верховної Ради внесли проєкт закону №2683, який передбачає обов'язковий для всіх українців перехід на накопичувальну пенсійну систему.

На даний момент текст законопроекту відсутній. Про це свідчить офіційний сайт парламенту.

Водночас член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Олександр Панченко на своїй сторінці в Facebook розмістив деякі параграфи з документа.

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За його словами, передбачаються:

  • обовязокові внески від роботодавців 2%;

  • обовязкові внески від робітників 1%;

  • за бажанням робітника внески збільшуються, але якщо збільшує співробітник

    , то і роботодавець має збільшити паритетно;

  • максимальний розмір внесків 9%, далі суто за бажанням робітника;

  • систему персоніфікованих рахунків учасників обслуговує центральний адміністратор, який обирається на конкурсі;

  • створюється Пенсійне казначейство для акумулювання пенсійних внесків;

  • вимоги до всіх сервіс-провайдерів підвищенні (наявність капіталу, досвідченого персоналу, процедур управління ризиками, комплаєнс та внутрішній контроль);

  • підвищена відповідальність обслуговуючих компаній, в т.ч. введена відповідальність кінцевих власників.

В Україні зробили крок до запуску обов'язкової накопичувальної пенсії

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої надбавки. Також в Україні перерахують пенсії громадянам із великим стажем. Вони, згідно із законом, мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го – 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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Автор
Віктор Калиненко
Теми
Підвищення зарплат і пенсій Пенсійна реформа Пенсія в Україні Накопичувальна пенсійна система
Місце
Україна
Теги
пенсії пенсії військовим Накопичувальна пенсія підвищення пенсій
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