В Україні зробили крок до вирішення проблеми перевантажених фур на дорогах

Державне агентство автомобільних доріг України запустило в тестовому режимі два із запланованих шести автоматичних комплексів вагогабаритного контролю на дорогах.

Тестові комплекси розташовані на трасі Київ-Чоп, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це тільки перші комплекси... Ми розраховуємо, що за рік-півтора буде впроваджено близько 100 таких комплексів", – зазначив Криклій.

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За його словами, на першому етапі такі комплекси працюватимуть у передселекційному режимі, передаючи інформацію інспекторам "Укртрансбезпеки".

Пізніше буде запущена система автоматичного формування штрафів.

Водночас в.о. глави "Укравтодору" Славомир Новак підкреслив, що міжнародні фінансові організації готові профінансувати впровадження в Україні повноцінної системи контролю.

"У кінці цього року ми будемо готові презентувати загальну систему на 100-150 таких точок по всій країні. В цілому по Україні повинні функціонувати 200-250 комплексів для повноцінної роботи системи", – резюмував Новак.

Укравтодор запустив в тестовому режимі автоматичні комплекси весогабарітнимі контролю Автоцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 вересня Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №1047, який передбачає збільшення штрафів для перевантажених фур.

Депутати вирішили підтримати законопроєкт за основу ("за" віддали голоси 323 нардепи), а після й у цілому ("за" проголосувала 331 особа).

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