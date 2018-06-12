В Україні зріс курс євро

Національний банк у вівторок, 12 червня, послабив курс гривні по відношенню до євро.

Зокрема, офіційний курс гривні до європейської валюти був встановлений на рівні 30,76 грн/€, йдеться на сайті НБУ.

Таким чином, євро в порівнянні з попереднім робочим днем подорожчав на 4 копійки.

У той же час курс долара впав на 4 копійки до 26,09 грн / $.

При цьому середній курс продажу євро в банках виріс на 1 копійку - до 30,99 грн/€..

Середній курс продажу долара в банках не змінився і залишився на рівні 26,15 грн/$.

В обмінниках долар залишився на позначці 26,10 грн/$, а євро - 30,96 грн/€.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у гривні є шанси зміцнитися до позначки в 24 грн/$ .

У той же час міжнародне рейтингове агентство S & P в своєму новому прогнозі змінило очікування курсу національної валюти України на кінець цього року з 27,3 до 29,5 грн/$.