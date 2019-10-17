В Україні зняли арешт з "дочки" Сбербанку Росії: що вирішив суд

Господарський суд Києва задовольнив позов Сбербанку Росії і зобов'язав Райффайзен Банк Аваль як депозитарну установу зняти арешт і заборони щодо акцій "дочки" російської фінустанови в Україні.

Суд прийняв доводи позивача, що Сбербанк не є боржником щодо арбітражних рішень, повідомляє Finbalance.

На думку суддів, акції української "дочки" належать Сбербанку Росії, а не Російській Федерації.

Одночасно з цим були відхилені доводи, що кінцевим власником акцій Сбербанку Росії є РФ.

"Суд дійшов висновку, що вжиті постановою Верховного суду заходи забезпечення позову, з урахуванням обов`язкових висновків Верховного суду, не стосуються простих іменних акцій АТ Сбербанк (м. Київ), які належать на праві приватної власності позивачу – ПАТ Сбербанк Росії, а також – рахунку в цінних паперах ПАТ Сбербанк Росії, який відкритий у ПАТ Райффайзен Банк Аваль", – йдеться у рішенні Господарського суду.

При цьому 5 вересня Апеляційний суд Києва на вимогу компаній, пов'язаних з мільярдером Ігорем Коломойським, наклав арешт на акції і нерухоме та рухоме майно українських "дочок" російських банків – Сбербанку, Промінвестбанку, ВТБ.

Відповідне рішення суд ухвалив на підставі рішення Арбітражного суду Гааги, яким було задоволено позов компаній Коломойського про стягнення 139 млн доларів (плюс 20 млн доларів відсотків) з Росії в особі Мін'юсту РФ у якості компенсації за втрачене майно в Криму після анексії.

Господарський суд Києва задовольнив позов Ощадбанку Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національний банк України оштрафував "Сбербанк" на 94,7 млн гривень.

Відповідна міра була застосована до банку за повторне вчинення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд гривень.

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