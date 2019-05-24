В Україні знову знизять ціну на газ: названо терміни

В Україні в червні НАК "Нафтогаз України" знизить ціну на газ для промислових споживачів на умовах передоплати на 7,9% (на 496 грн) у порівнянні з діючою у травні – до 5,803 тис. грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ).

Як повідомляється на сайті НАК, зазначена ціна актуальна для споживачів, які закуповують газ обсягом понад 50 тис. куб. м в місяць за умови відсутності боргів перед енергохолдингом.

Для промислових підприємств, які здійснюють закупівлю без передоплати, ціна в червні складе 6,423 тис. грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ), що на 7,6% (на 525 грн) нижче, ніж у травні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 листопада 2018 року газ для населення подорожчав з 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Підвищення ціни на газ в Україні було одним з умов продовження співпраці з МВФ. У разі, якщо б уряд не пішов на такий захід, країні загрожував би дефолт.

14 березня 2019 року НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не піднімати ціни на газ з 1 травня 2019-го.

24 квітня команда Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення з 1 травня.

НАК і уряд раніше вже досягли угоди про зниження ціни на газ в травні, але вона передбачає, що ціна збільшиться, якщо ринкові ціни знову будуть вищими за встановлений Кабміном рівень.

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