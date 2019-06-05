В Україні знову знизять ціну на газ для населення: скільки платитимемо

Кабінет міністрів України 5 травня затвердить рішення, яким зобов'яже НАК "Нафтогаз України" знизити ціну на газ для населення, встановивши її на рівні близько 8 тис. грн за 1 тис. куб/м на червень, і 7,7 тис. грн – на липень.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду в середу, 5 травня. На його думку, "Нафтогаз" встановив для населення на червень ціни на газ, що перевищують рівень ринкових цін.

"Тому ми розробили ще один нормативний документ, який не дасть "Нафтогазу" зловживати своїм монопольним становищем... Газ повинен коштувати в червні близько 8 тис. грн, в липні – 7,7 тис. грн а не 8,8 тис. грн. Це сьогодні той коридор, який повністю відповідає ринковій ціні", – сказав Гройсман.

Також прем'єр додав, що уряд звернеться до Антимонопольного комітету, Рахункової палати, Державної фіскальної служби, а також Державної аудиторської служби щодо створення ними спільної групи з перевірки формування "Нафтогазом" ціни на газ.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 червня "Нафтогаз" підготував і розіслав газорозподільним компаніям проект, яким передбачається на червень збільшити ціну на газ на 4,6% або на 38 копійок до 8,6 гривень за кубометр.

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