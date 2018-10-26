В Україні знову підскочать ціни на газ: коли і скільки доведеться платити

З 1 травня 2019 року ціна на газ для українців має зрости до 9852 гривень за 1 тисячу кубометрів, а з 1 січня 2020-го може досягти 12314 гривень.

Про це йдеться в "Положенні про покладання спеціальних обов'язків", текст якого потрапив у розпорядження "Економічної правди".

У період із 1 листопада 2018 року до 1 травня 2019 року ціна на газ для населення складе 6235,5 гривні без ПДВ, витрат на транспортування і надбавки облгазів. А з ПДВ, витратами на транспортування і надбавками облгазів ціна на газ для потреб населення складе 8550 грн за 1 тис куб м.

Згідно з розрахунками, з 1 травня 2019 року по 31 грудня 2019 року ціна на газ для населення повинна становити приблизно 9851,66 гривні за 1 тис куб м.

У свою чергу з 1 січня 2020 року "ринкова" ціна на газ для населення може встановитися на рівні приблизно 12313,85 гривні.

Відзначимо, підвищення тарифу на газ в Україні на 23,5% (до 8,55 грн за куб) - тільки перший крок на шляху до ринкових цін. Раніше OBOZREVATEL розповідав про деталі поетапного зростання цін на газ в Україні.