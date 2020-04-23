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23 квітня • оновлено в 13:37
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В Україні знову подешевшав бензин: скільки коштує паливо на АЗС

1.8т
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В Україні найбільші мережі автозаправних станцій знизили ціни на бензин і дизельне паливо на тлі падіння попиту на паливо через введені карантинні заходи.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на Консалтингову групу А-95.

Так, мережі автозаправок ОККО і WOG знизили ціни на всі види палива в середньому на 50 копійок за літр. Ціни на бензин А-92 і дизельне паливо на станціях цих мереж опустилися до 24,49 грн/л, на бензин А-95 – до 25,49 грн/л.

Також 23 квітня відразу на 1 грн/л знизила ціни у мережі Glusco. Бензин А-92 і ДП в цій мережі пропонується по 21,95 грн/л, А-95 - по 22,95 грн/л.

Зниження роздрібних цін почалося з 10 березня. За цей період ОККО і WOG опустили ціни на 2,5 грн/л (на 9%), Glusco - на 3,40 грн/л (на 13%). Середня ціна по Україні за цей період впала майже на 3 грн/л. На початку поточного тижня роздрібні ціни активно знижували мережі, що працюють переважно в економ-сегменті.

Бензин в Україні подешевшає ще сильніше

Бензин в Україні подешевшає ще сильніше

Reuters

Експерти очікують, що бензин і ДП продовжать дешевшати в роздрібному сегменті, однак стримуючим фактором залишається падіння роздрібних продажів в умовах карантину в середньому на 30-40%.

Як повідомляє OBOZREVATEL, якщо ціни на нафту протримаються на низькому рівні ще місяць, то вартість палива на АЗС України може впасти до 16 грн за літр бензину А-95, і до 14 грн за літр дизеля.

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Теми
Карантин в Україні Бензин в Україні
Місце
Україна
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бензин АЗС в Україні
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Я вчера второй заливал по 22)))))
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Економіка

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