В Україні знизять ціну на газ ще на 650 гривень: Кабмін озвучив вимогу

Уряд зажадав від НАК "Нафтогаз України" знизити ціну на газ для населення в липні ще на 650 гривень за тисячу кубічних метрів.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів. Відповідне доручення дав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Відзначається, що постановою №293 Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" з червня продавати для населення газ за ціною, яка є найнижчою на одному з чотирьох майданчиків (ціна вказана без ПДВ)

Мінекономрозвитку - середня митна вартість імпортованого газу становить 5161 грн за тис. куб. м. Українська енергетична біржа - газ на липень продався за ціною 4905 грн за тис. куб. м. "Нафтогаз" - газ для промисловості по передоплаті, встановленій на липень, 5017 грн за тис. куб. м. Або за ціною ПСО, згідно з постановою КМУ №867, що на липень розрахована як 7185 грн за тис. куб. м.

"Найнижчою виявилася ціна Української енергетичної біржі. Тому ціна газу в липні для населення, без ПДВ, без тарифів на транспортування і поставку, складе 4905 грн за тисячу кубічних метрів, що менше на 650 грн, ніж ціна в червні - 5554 грн", - сказано в повідомленні.

Ціна на газ

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт з питань паливно-енергетичного комплексу Юрій Корольчук заявив, що ціни на газ для населення в Україні в липні знизяться слідом за цінами для промисловості. Однак уже восени блакитне паливо знову подорожчає до 8-9 тис. грн за тисячу кубометрів.

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