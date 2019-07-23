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В Україні знизять ціну на газ ще на 5,5%: ухвалено рішення

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Ціна на газ для населення в серпні зменшиться мінімум на 5,5% порівняно з липнем, і становитиме не більше 4,64 тис. гривень без ПДВ за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів. Так, ціна на газ для населення загалом знизиться на 25%.

"Не дивлячись на опір монополіста, ми знайшли рішення і змусили "Нафтогаз" продавати населенню газ дешевше. Ціна на блакитне паливо для населення в цілому за три місяці знизилася з 5803 до 4640 грн без ПДВ. У результаті дії урядової постанови ціна на газ впала на 25%", — заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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В Україні знизять ціну на газ ще на 5,5%: ухвалено рішення

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нафтогаз" розрахував нову ціну природного газу для населення — вона становитиме 4905,67 гривні за тисячу кубометрів. Порівняно з червнем вартість газу зменшилася на 648 гривень, або на 11,7%.

Також у липні українські споживачі будуть платити за газ на 21% менше, ніж у квітні. Але що станеться з тарифами в опалювальний сезон — спрогнозувати зараз неможливо. Про це заявив в ефірі ObozTV представник президента Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус, коментуючи зниження ціни на газ у липні ще на 10,4%.

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Тема
Ціна на газ
Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
Теги
газ Україна Кабінет Міністрів України
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Макарский Александр
Макарский Александр
Треба подякувать Медведчука и пана Владимира Владимировича Путина
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Макарский Александр, Это бутылкожопое недоразумение залезло в гугл переводчик и ему "...Поблагодарить Медведчука...." перевело - "...подякувать Медведчука..." Эта бестоллочь скаленвставательная так и накалякала! =)))))))))))
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Макарский Александр, причем тут медведчук и тем более }{уйло?! Ты чего несешь?
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Dell Alex
Dell Alex
Но команда прохвессиналов Зе отенесет это счет своих побед )))))))
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