В Україні знизять тиск на бізнес: опубліковано закон

Законопроект про зменшення тиску на бізнес, який підтримали народні депутати від фракції "Слуга народу", набуде чинності вже 25 вересня.

Зокрема документ №1080 опублікували у виданні "Голос України", свідчить офіційний сайт газети.

Автор законопроєкту – нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев. Його аргумент – щоб тиснути на підприємців, правоохоронці найчастіше використовували ті статті закону, які зараз прибрали з Кодексу.

Головні нововведення:

фіктивне підприємництво (коли створюють підприємства для прикриття іншої діяльності) більше не вважається кримінальним злочином;

з Кримінально-процесуального кодексу України прибрали норму, згідно з якою правоохоронці займалися розслідуванням фіктивного підприємництва.

Як і раніше, займатися фіктивним підприємництвом загрожує покаранням. Але найчастіше саме фіктивне підприємництво – лише прикриття для реального злочину.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що порушення кримінальної справи – це фактично паралізація роботи підприємства, адже вилучається первинна документація, проводяться обшуки, накладається арешт на активи тощо.

У результаті це має негативний вплив на функціонування підприємства, а в масштабі країни – і на весь бізнес-клімат.

"Часто кримінальні справи порушуються за поверхневими, неповністю з'ясованими обставинами, а як наслідок, невелика частка відкритих проваджень завершується переданням обвинувального акту до суду", – наголосили автори документа.

Фіктивне підприємництво відсутнє в статтях Кримінальних кодексів у більшості європейських країн. У сусідніх країнах декриміналізація вже відбулася.

Законопроект про зменшення тиску на бізнес раніше підтримали депутати від фракції "Слуга народу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, народні депутати від фракції "Слуга народу" в четвер, 12 вересня, підтримали законопроєкт №1069-2, який передбачає ліквідацію Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Зокрема, за ініційований депутатами Данилом Гетманцевим і Олександром Дубінським (фракція "Слуга народу") документ у цілому проголосували 296 парламентарів.

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