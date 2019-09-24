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24 вересня • оновлено в 15:47
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В Україні знизять тиск на бізнес: опубліковано закон

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Законопроект про зменшення тиску на бізнес, який підтримали народні депутати від фракції "Слуга народу", набуде чинності вже 25 вересня.

Зокрема документ №1080 опублікували у виданні "Голос України", свідчить офіційний сайт газети.

Автор законопроєкту – нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев. Його аргумент – щоб тиснути на підприємців, правоохоронці найчастіше використовували ті статті закону, які зараз прибрали з Кодексу.

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Головні нововведення:

  • фіктивне підприємництво (коли створюють підприємства для прикриття іншої діяльності) більше не вважається кримінальним злочином;

  • з Кримінально-процесуального кодексу України прибрали норму, згідно з якою правоохоронці займалися розслідуванням фіктивного підприємництва.

Як і раніше, займатися фіктивним підприємництвом загрожує покаранням. Але найчастіше саме фіктивне підприємництво – лише прикриття для реального злочину.

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У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що порушення кримінальної справи – це фактично паралізація роботи підприємства, адже вилучається первинна документація, проводяться обшуки, накладається арешт на активи тощо.

У результаті це має негативний вплив на функціонування підприємства, а в масштабі країни – і на весь бізнес-клімат.

"Часто кримінальні справи порушуються за поверхневими, неповністю з'ясованими обставинами, а як наслідок, невелика частка відкритих проваджень завершується переданням обвинувального акту до суду", – наголосили автори документа.

Фіктивне підприємництво відсутнє в статтях Кримінальних кодексів у більшості європейських країн. У сусідніх країнах декриміналізація вже відбулася.

Законопроект про зменшення тиску на бізнес раніше підтримали депутати від фракції "Слуга народу"

Законопроект про зменшення тиску на бізнес раніше підтримали депутати від фракції "Слуга народу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, народні депутати від фракції "Слуга народу" в четвер, 12 вересня, підтримали законопроєкт №1069-2, який передбачає ліквідацію Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Зокрема, за ініційований депутатами Данилом Гетманцевим і Олександром Дубінським (фракція "Слуга народу") документ у цілому проголосували 296 парламентарів.

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Тема
ефективний бізнес
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України бізнес-спільноти
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70rus xxx
70rus xxx
В конец запутали.Утром писали,что давят на бизнес,всякие там аппараты заставляют ставить,теперь во как
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