В Україні знайшли спосіб примусити окупантів до переговорів щодо Криму

В анексованому Криму криза з поставками води вийшла на новий рівень через посушливу погоду.

Про це заявив у ефірі ObozTV колишній постпред президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін. На його думку, хронічний дефіцит води може підштовхнути окупантів до переговорів із Україною про приналежність півострова.

"Ситуація дійсно жахлива. Сьогодні у Криму криза з поставками води як на промислові підприємства, так і у сфері сільського господарства, вийшла на новий рівень. Крим входить у сухий період. Кілька найближчих років будуть малодощовими і малосніжними. Відповідно, місцеві запаси води, водосховища, артезіанські пласти, які по-хижацьки розкрадали окупанти протягом п'яти років, не підтримуватимуть економіку окупованого Криму", — заявив Бабін.

За оцінками колишнього постпреда президента, "вода окупантам вкрай необхідна, тому вони готові на що завгодно". Він не виключив, що окупаційна "влада" може штучно повторити викид отруйних хімікатів на заводі "Кримський титан" у Армянську, щоб потім вимагати від України воду нібито для усунення наслідків лиха.

"Дедлайн в окупантів — щороку, бо щороку їм потрібна вода, щороку збитки для окупаційної економіки. Наше завдання — не давати воду, і тоді це буде дедлайн окупації. Не можна тривалий час утримувати населення півострова і економіку, яку росіяни заточили під військову базу, без дніпровської води", — наголосив він.

"Тому росіяни будуть змушені піти на переговори не щодо постачання води, а щодо долі Криму. Є різні пропозиції росіян, зокрема міняти заручників на постачання води. Але на одній шальці терезів — 2 мільйони громадян України під російським ярмом. Міняти 2 мільйони на 20 або 200 осіб, напевно, неправильний вибір", — підсумував Бабін.

Зазначимо, вода через Північно-Кримський канал перестала надходити до Криму у квітні 2014 року.

slovoidilo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Росія для вирішення проблем із водопостачанням окупованого Криму запропонувала три варіанти, один із яких — перекидання води з басейну річки Кубань.

Зі свого боку так званий "спікер кримського парламенту" Володимир Константинов заявив, що півострову не потрібна вода з Дніпра, оскільки вона нібито викликає онкологічні захворювання.

Раніше колишній радник президента РФ, економіст Андрій Ілларіонов заявив, що накопичена у кримських водоймищах вода природного стоку до липня 2019 року може закінчитися. На думку Ілларіонова, Кремль може зважитися на окупацію південних районів Херсонської області, щоб забезпечити подачу до Криму води з Дніпра.

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