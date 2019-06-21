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В Україні знайшли спосіб примусити окупантів до переговорів щодо Криму

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В анексованому Криму криза з поставками води вийшла на новий рівень через посушливу погоду.

Про це заявив у ефірі ObozTV колишній постпред президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін. На його думку, хронічний дефіцит води може підштовхнути окупантів до переговорів із Україною про приналежність півострова.

"Ситуація дійсно жахлива. Сьогодні у Криму криза з поставками води як на промислові підприємства, так і у сфері сільського господарства, вийшла на новий рівень. Крим входить у сухий період. Кілька найближчих років будуть малодощовими і малосніжними. Відповідно, місцеві запаси води, водосховища, артезіанські пласти, які по-хижацьки розкрадали окупанти протягом п'яти років, не підтримуватимуть економіку окупованого Криму", — заявив Бабін.

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За оцінками колишнього постпреда президента, "вода окупантам вкрай необхідна, тому вони готові на що завгодно". Він не виключив, що окупаційна "влада" може штучно повторити викид отруйних хімікатів на заводі "Кримський титан" у Армянську, щоб потім вимагати від України воду нібито для усунення наслідків лиха.

"Дедлайн в окупантів — щороку, бо щороку їм потрібна вода, щороку збитки для окупаційної економіки. Наше завдання — не давати воду, і тоді це буде дедлайн окупації. Не можна тривалий час утримувати населення півострова і економіку, яку росіяни заточили під військову базу, без дніпровської води", — наголосив він.

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"Тому росіяни будуть змушені піти на переговори не щодо постачання води, а щодо долі Криму. Є різні пропозиції росіян, зокрема міняти заручників на постачання води. Але на одній шальці терезів — 2 мільйони громадян України під російським ярмом. Міняти 2 мільйони на 20 або 200 осіб, напевно, неправильний вибір", — підсумував Бабін.

Зазначимо, вода через Північно-Кримський канал перестала надходити до Криму у квітні 2014 року.

В Україні знайшли спосіб примусити окупантів до переговорів щодо Криму

slovoidilo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Росія для вирішення проблем із водопостачанням окупованого Криму запропонувала три варіанти, один із яких — перекидання води з басейну річки Кубань.

  • Зі свого боку так званий "спікер кримського парламенту" Володимир Константинов заявив, що півострову не потрібна вода з Дніпра, оскільки вона нібито викликає онкологічні захворювання.

  • Раніше колишній радник президента РФ, економіст Андрій Ілларіонов заявив, що накопичена у кримських водоймищах вода природного стоку до липня 2019 року може закінчитися. На думку Ілларіонова, Кремль може зважитися на окупацію південних районів Херсонської області, щоб забезпечити подачу до Криму води з Дніпра.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVанексія Криму
Особа
Борис Бабин
Місце
УкраїнаСімферополь
Тег
Новини Криму
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
скоро вам,петухам,газ отключат и тогда будем посмотреть.
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Tesoro Malu
Tesoro Malu
Не вижу проблем от слова Ваапще )))))) Крым официально украинский, санкции действуют, пусть корячатся пока с этим островом крыс. А там или ишак сдохнет или падишах. За это время хоть жители Украины блин поедут отдыхать в нормальные страны и поймут что такое сервис а не обоссаные пляжи
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Poroshenko Petro, Ей с ленинградки виднее!!!!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Tesoro Malu, С началом летних каникул и периода отпусков увеличился поток лиц и транспортных средств через автомобильные пункты пропуска на севере Крымского полуострова», — говорится в сообщении. По данным ведомства, в среднем пограничники оформляют в сутки 11 тыс. лиц и до 1,5 тыс. автомобилей
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Тысячилетиями обходились без днепровской воды, на крайний случай и трубу проведут, а раз трубы нет, значит не так уж и надо.
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