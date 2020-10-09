В Україні знайшли 'кіпрський слід' у 6 тисячах компаній

В Україні понад 6 тисяч юридичних осіб мають серед засновників чи бенефіціарів кіпрські компанії.

У приватних акціонерних товариствах "кіпрський слід" помітний у щоп’ятнадцятій ПрАТ. Про це йдеться в дослідженні бізнес-зв'язків між Україною та Кіпром, яке провели аналітики YouControl.

Юристи пояснюють присутність кіпріотів в акціонерних товариствах тим, що це відголоски приватизації 90-х років. Переважно за такими фірмами стоять українські олігархи

"Проаналізувавши виручку підприємств із присутністю кіпрського капіталу, помітно, що майже третина компаній у цьому списку – малий бізнес із показниками виторгу до двох мільйонів євро. А от великий і середній бізнес із доступними показниками займають лише шосту частину, розподілившись порівну", – йдеться в дослідженні.

Найбільше кіпрську юрисдикцію використовують у сфері нерухомості, де працює 1896 компаній, з яких 1302 займається управлінням нерухомістю, а 594 – будівництвом.

У торгівлі з 1116 досліджених компаній лише 163 вказували діяльність у роздрібному сегменті, решта – оптовики та посередники у оптовій торгівлі будь-якими товарами – від автомобілів та машинного устаткування до алкоголю чи одягу.

Найбільш роздробленим виявився фінансовий сегмент. Із 326 компаній 107 надають фінансові послуги, 66 здійснюють діяльність у сфері цінних паперів, 44 – це страхувальники, а 34 компанії пропонують різні фінансові послуги.

Ще 39 фірм – це різноманітні трасти і фонди, 31 компанія надає послуги лізингу, стільки ж – інші види кредитування. Також кіпрське коріння знайшлося у п’яти бюро кредитних історій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, приблизно 40% всіх інвестицій в світі – це гроші, які вкладаються не в економіку, а ховаються в офшорах. В сумі це становить близько $15 трлн.

Головні світові офшори, в яких бізнес ухиляється від податків, зникнуть у 2021 році. Це означає, що і українським компаніям буде складніше приховувати доходи.