В Україні знайшли гроші на боротьбу з коронавірусом: скільки готові витратити

У державному бюджеті є мінімум 5 мільярдів гривень, які можна перенаправити на підтримку медицини на боротьбу з коронавірусом.

Про це у п'ятницю, 20 березня, розповів голова Рахункової палати Валерій Пацкан, повідомляє прес-служба палати.

"Ми чітко побачили, що є можливості для перенаправлення не менше 5 млрд гривень на підтримку медицини. А це кошти для закупівлі захисних медичних масок для населення, тест-систем, апаратів штучної вентиляції легенів", – заявив Пацкан.

Україна знайшла гроші на боротьбу з коронавірусів Pixabay

Зокрема, зазначив він, для таких випадків у державному бюджеті передбачено резервний фонд, також на сьогоднішній день не розподілені 1,4 млрд грн.

"Виділення коштів з цього фонду відбувається за рішенням Кабінету міністрів. Тому Рахункова палата, пропонує уряду не зволікати з цим", – зазначив Пацкан.

Друге джерело, яке може використовувати уряд, це розподілити кошти, передбачені місцевим бюджетам на стабілізаційну дотацію – 0,2 млрд грн.

Пацкан заявив, що досі не розпочало своєї діяльності Бюро фінансових розслідувань і тому можна перенаправити 0,3 млрд грн, які передбачалися на фінансування цієї установи.

"До поліпшення фінансової ситуації можна було б відкласти витрати за бюджетною програмою "Статистичні спостереження". А це чималі кошти – 1,2 млрд грн", – сказав Пацкан.

Він додав, що за 2 місяці поточного року відбулася економія коштів по виплаті деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплати послуг окремим категоріям населення.

"Це сталося через меншу фактичну потребу за цими виплатами, ніж було заплановано. Крім того, у 2019 році обсяг таких витрат в жовтні змінами до закону зменшений на 1,1 млрд грн і за рік витрати залишилися не виконані на 6,9 млрд грн. Тому є можливість перенаправити на медицину 1,1 млрд грн", – зазначив Пацкан.

Голова Рахункової палати назвав ще низку бюджетних програм, витрати на які можливо зменшити, щоб надати потрібні для медицини кошти.

Зокрема, підтримка реалізації комплексної реформи державного управління – 600 млн грн, адже існуюча кількість фахівців з реформування значно менше, ніж передбачалося.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в умовах поширення короновірусу уряд України збирається переглянути пріоритети фінансування державних програм, для цього буде змінено деякі статті бюджету.

Також держава зібралося компенсувати українцям частина витрат на комуналку через те, що вони під час карантину змушені більше перебувати вдома. Це призведе до величезних витрат з бюджету.

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