В Україні значно подорожчало будівництво

В Україні ціни на будівельно-монтажні роботи в січні-квітні зросли на 23,4% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні роботи в сфері будівництва інженерних споруд - на 28,1%, свідчать дані Державної служби статистики.

Вартість робіт в сфері будівництва нежитлових будівель та комплексних промислових споруд зросла на 23,8%, а в сфері будівництва трубопроводів, комунікацій і ліній електропередач - на 21,5%.

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У той же час ціни на будівельно-монтажні роботи в квітні в порівнянні з березнем виросли на 1,2%. Найбільше зростання вартості робіт сталося в сфері будівництва транспортних споруд - на 4,2%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна передрекли прорив в рейтингу Doing Business за показником "Отримання дозволів на будівництво".