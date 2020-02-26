В Україні значно подорожчає вища освіта: до чого готуватися батькам абітурієнтів

За чотири місяці до старту вступної кампанії-2020 року, українським абітурієнтам, які планують вступати до вищих навчальних закладів на контракт, уряд підготував досить неприємний сюрприз. У поточному році на тридцять спеціальностей для студентів-контрактників зросте вартість навчання.

У планах у Міністерства освіти і науки підняти вартість на найпопулярніші спеціальності. Детальніше – в OBOZREVATEL.

Головне:

У 2020 році встановлюється мінімальний поріг вартості навчання на контракті в українських вузах.

Подорожчання торкнеться близько 30 популярних спеціальностей із різних напрямків.

Навчання на контракті в Україні зросте на 20-30%.

Бюджетники навчатимуться за рахунок контрактників

Ще в лютому 2019 року МОН винесло на громадське обговорення проєкт постанови "Про деякі питання введення індикативної собівартості", яким передбачається підвищити вартість навчання на низку спеціальностей в українських вузах.

КНУ ім. Шевченка

Чиновники відзначають, що ціна контракту в два, а то і три рази нижча, ніж та, яку держава платить за навчання бюджетника. Піднявши ціну навчання на контракті, планують збільшити фінансові надходження до вищих навчальних закладів.

"Ми очікуємо збільшення надходжень до університету за рахунок контрактних коштів. Це збільшить і оплату праці. Якщо порахувати навчання у репетитора і навчання в університеті, то репетитор уже бере більше, ніж університет", – заявив заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний під час зустрічі з педагогами УжНУ.

Крім підвищення вартості, в університетах хочуть встановити межу ціни навчання на контракті, нижче якої вони не зможуть опускати ціни. Торкнеться нововведення 31 з понад 120 спеціальностей, які викладаються в Україні, а саме:

Філологія;

Економіка;

Політологія;

Психологія;

Соціологія;

Журналістика;

менеджмент;

маркетинг;

Облік та оподаткування;

право;

Міжнародні відносини;

Медицина;

Ветеринарія та інші.

Скільки платитимемо

Згідно з рішенням Кабміну, підвищення відбуватиметься в кілька етапів. У 2020 році вартість контракту повинна становити не менше 60% від середньої вартості підготовки одного студента-бюджетника без урахування стипендії. У 2021 році – не менше 70%, і у 2022 – не менше 80%.

КПІ ім. Сікорського

Зараз держбюджет виділяє на одного учня бюджетника 44 тис. гривень, відповідно, мінімальна ціна контракту з 2020 року складе приблизно 26,4 тис. гривень на рік. Для порівняння, в 2019 році у київських вузах вступити на ту ж соціологію або менеджмент можна було за 18 тис. на рік, на міжнародні відносини – за 23 тис., а піти вчитися на журналіста можна було за 25 тис. гривень.

Варто розуміти, що рішення уряду підніме вартість навчання не тільки для спеціальностей, які не дотягують до мінімального порогу, але і всіх у цілому на 30%.

При цьому дешевшими стануть вечірня форма навчання – на 25%, заочна та дистанційна – на 50%.

Вартість навчання в Польщі

Уже давно в Польщу відправляється велика кількість українців на заробітки, але останнім часом така тенденція з'явилася і серед абітурієнтів. Вступити і вчитися в польському виші – відмінна можливість у подальшому отримати право на роботу і влаштуватися на престижну роботу в країнах ЄС.

І найголовніше, в середньому, навчання в Польщі коштує так само, а десь і дешевше, ніж в українській столиці.

Для порівняння ми вибрали спеціальність зі списку урядової постанови, а саме – журналістика. З університетів – українські вузи імені Тараса Шевченка та Бориса Грінченка, а з польських – університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні та краківський Ягеллонський університет. Для довідки, обидва польські ВНЗ входять у десятку кращих у країні.

Ягеллонський університет у Кракові

Отже, вартість року навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю журналіст зараз коштує 46 200 гривень, що дорівнює 1736 євро в рік.

У Київському університеті імені Бориса Грінченка просять майже в два рази менше – 25 300 гривень (951 євро).

Університет Марії Кюрі-Склодовської 33 254 гривень (1250 євро). А Ягеллонський університет 50 546 гривень (1900 євро).

Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні

Так, у Польщі ціни трохи вищі, але справа в тому, що на багатьох спеціальностях навчання на бакалавраті в Польщі триває 3 роки, замість 4, як в Україні. Тому у підсумку ви заплатите менше. А якщо ціна на контракт в Україні зросте ще на 30%, вартість навчання в польських вузах стане відчутно дешевшою.

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