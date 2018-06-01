В Україні змінюють правила для авто на єврономерах: що буде з цінами і штрафами

В Україні вже найближчим часом можуть різко скоротити акцизні ставки на ввезення автомобілів на іноземних номерах. У той же час посилять покарання за нелегальне ввезення машин і порушення митних правил. Відповідний проект закону розробив парламентський комітет з податкової і митної політики.

OBOZREVATEL розібрався, як Рада пропонує змінити правила для автолюбителів на литовських номерах.

Два боки медалі: ціни знизять, але покарання посилять

Чинні акцизні ставки розроблялися ще в умовах, коли розвивався автопром, за іншого курсу долара, іншої економічної ситуації, розповідає глава податкового комітету Ніна Южаніна. Зараз, за ​​словами парламентаря, в країну завозять "мотлох", а нижчі ставки дозволять зробити новіші іномарки доступнішими.

Для прикладу, якщо зараз на новий автомобіль об'ємом двигуна 1600 куб. см треба заплатити акциз в 427 євро, то за новими правилами - всього 150 євро. За таку ж уживану машину віком до п'яти років зараз треба заплатити 2629 євро, після нововведення - 300 євро. За машину старше п'яти років платять акциз розміром 3906 євро, а за новими правилами - 750 євро (якщо автомобіль випущений з 2000 по 2004 роки - 1500 євро).

Приймати винятки з правил для окремої групи українців, які порушили закон, не можна, впевнений податковий експерт Олександр Почкун. "Якщо ця група людей вважає, що у нас високі податки при ввезенні автомобілів, треба домагатися, щоб податки були знижені, а не порушувати закон і шантажувати", - пояснив експерт.

Представники "АвтоЄвроСили" (організація, що лобіює інтереси автолюбителів на машинах без української реєстрації) з новою пропозицією парламенту ще не ознайомилися. Зараз, як розповіла OBOZREVATEL Ніна Южаніна, документ перебуває на розгляді в уряді. Чиновники повинні підрахувати, як нові ставки вплинуть на бюджет. Опісля, якщо розроблену версію законопроекту узгодять, за нові правила можуть проголосувати вже на поточній сесії, впевнені в комітеті з податкової та митної політики.

"Коли ми говоримо про те, що ми можемо запропонувати нову шкалу акцизних ставок, це для того, щоб зробити рівень сплати податків ближчим до сучасних умов, економічних обставин. Є й друга частина - загороджувальна. Про правила захисту, про те, як убезпечити себе від навали мотлоху. Ми залишаємося на цій позиції", - додає глава профільного комітету.

"Загороджувальна частина": нові правила

Парламентарі також пропонують змінити покарання за порушення правил. Так, якщо привезти в Україну автомобіль на єврономерах і передати його в треті руки, загрожує штраф у розмірі 17 тис. грн. Якщо пройти реєстрацію не за 30 днів, як це належить, а запізнитися на місяць - штраф 85 тис. грн, більше місяця - 170 тис. грн. Причому штрафи загрожують і водіям, які сіли за кермо неоформленої машини. Штраф - до 17 тис. грн або позбавлення прав на рік.

Ще одна важлива пропозиція - зробити жорсткішими правила для машин, оформлених на фірми. Зараз, якщо автомобіль належить, наприклад, литовській компанії, українець може отримати довіреність і їздити на ньому цілий рік без реєстрації. Якщо законопроект приймуть, цей термін скоротять всього до 10 днів. "І зараз на такій машині може рік кататися лише іноземний громадянин. Але вони просто "оформлюють на роботу" українців, які за фактом купують нерозмитнений автомобіль і користуються ним. Якщо скоротити термін легального користування до 10 днів, не буде більше такої можливості", - розповідає юрист Олександр Плахотник.

Також в Україні налагодять обмін інформацією між митною та фіскальною службою. Вони повинні будуть передавати інформацію про машини на єврономерах поліції, а вже ті зможуть законно зупиняти порушників.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про альтернативний варіант зниження акцизів на іномарки. У ньому один з народних депутатів пропонує різко скоротити акцизні ставки, щоправда, при цьому не посилюючи покарання за порушення митного законодавства.