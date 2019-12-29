В Україні змінять тарифи на переказ грошей: що вирішив НБУ

Національний банк України з 24 березня 2020 року запровадить нові тарифи на послуги системи електронних платежів.

"Ми змінюємо не просто розміри тарифів, але й філософію їх формування", – заявив директор департаменту інформаційних технологій НБУ Володимир Нагорнюк. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

За його словами, на сьогодні учасник системи електронних платежів сплачує за шість окремих послуг і його загальні затрати головним чином залежать від часу оброблення платежу банком.

При цьому нова тарифна політика повинна стати для клієнтів значно простішою, а вартість послуги залежатиме від обсягу переказів, що необхідно здійснити клієнтові.

Зокрема, у наступному році Національний банк скасує щомісячну плату за:

супроводження програмного забезпечення АРМ-НБУ;

обслуговування опосередкованих учасників СЕП;

підключення до СЕП;

застосування часових інтервалів та відповідних їм корегувальних коефіцієнтів за оброблення електронних розрахункових документів.

НБУ упровадить тарифи на абонентське обслуговування замовника в СЕП:

банків – 4 100 грн, з ПДВ щомісячно;

установ Державної казначейської служби України (ДКСУ) – 2 050 грн, з ПДВ щомісячно;

Також запроваджуються нові розцінки для оброблення електронних розрахункових документів замовника в СЕП, що залежатимуть від суми платежу:

від 0 до 5 000 грн – 0,35 грн, без ПДВ;

від 5 000,01 до 100 000 грн – 1,20 грн без ПДВ;

від 100 000,01 грн – 10 грн, без ПДВ;

для установ ДКСУ – безкоштовно.

Національний банк України з 24 березня 2020 запровадить нові тарифи на послуги системи електронних платежів

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська банківська система з 5 серпня 2019 перейшла на міжнародний стандарт номерів для банківських рахунків IBAN.

Нові рахунки тепер будуть відкриватися тільки за стандартом IBAN, який складається з 29 літер і цифр. У цей набір символів входить код країни, контрольний розряд, номер рахунку та код банку.

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