В Україні змінять тариф на газ: скільки доведеться платити

В Україні з 1 квітня переглянуть тариф на газ – населення замість 8,55 платитиме 8,38 гривні за кубометр.

Відповідне рішення прийняв "Нафтогаз" у зв'язку зі значним зниженням цін на світовому ринку, йдеться у публікації OBOZREVATEL.

Водночас бізнес буде платити за такі ж обсяги блакитного палива всього 5,9 гривні за кубометр. Вперше за кілька років ціни за урядовим проектом вище за ринкову вартість.

"На європейському ринку за останні місяці ціна знизилася настільки, що з квітня українські газові трейдери, ймовірно, будуть пропонувати газ за ціною нижче, ніж поточна ціна, встановлена для населення", – відзначав глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

При цьому, щоб значно урізати тарифи (хоча б до рівня ринкових цін), необхідний дозвіл Міжнародного валютного фонду. Україна, підписуючи меморандум, погодила подорожчання газу в кілька етапів і прийняла відповідну постанову. Однак у постанові не було передбачено варіанти, при яких газ на європейському ринку дешевшає, а не дорожчає.

У Кабінеті міністрів вже заявили, що відповідні переговори проводять – головне домогтися скасування подорожчання газу в травні, а не урізати ціну. Якщо діючу постанову не переглянуть, вже через місяць українці будуть платити за кожен кубометр більше 10 гривень. У підсумку, якщо на відкритому ринку вартість блакитного палива не злетить, промислові споживачі будуть платити на 20-30% менше простих українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 січня Кабмін прийняв рішення зменшити норми споживання газу для громадян без лічильника до 3,29 кубометра на людину. Таке рішення прийняли після того, як облгази через суд повернули норми споживання, які утричі вищі за попередні.

Раніше в Національній комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) заявили, що нові платіжки за газ, які отримали українці в січні, розраховані законно і споживачі можуть здійснювати оплату за ними.

Нагадаємо: в "Нафтогазі" повідомили, що через скасування судом норм споживання газу, українці, у яких не встановлений газовий лічильник, отримали завищені платіжки за газ. Для вирішення цієї ситуації закликали громадян скаржитися на урядову гарячу лінію.

Через донарахування зайвих обсягів газу споживачам, у НКРЕКП запропонували провести позапланову перевірку 20 облгазів. Компаніям загрожує штраф у розмірі 850 тис. гривень.

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