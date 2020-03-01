Новим прем'єр-міністром України найімовірніше стане нинішній віце-прем'єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.
Про це OBOZREVATEL стало відомо з власних джерел. Варто відзначити, що зараз саме він є фаворитом на посаду глави уряду замість чинного прем'єра Олексія Гончарука.
На позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради України в середу, 4 березня, Гончарук, ймовірно, подасть у відставку.
Денис Шмигаль
Що про нього відомо
Денис Шмигаль народився і навчався у Львові. Зараз йому 44 роки.
Він закінчив національний університет Львівська політехніка. Шмигаль – кандидат економічних наук, захистив дисертацію з регіональної економіки та розміщення виробничих сил.
Також стажувався і навчався за кордоном, в Німеччині за програмою підготовки менеджерів, за програмою міністерства економіки і енергетики Німеччини.
Денис Шмигаль
Кар'єра
У 2000-х роках займався бізнесом – головний бухгалтер, директор з фінансів ТОВ "ЛА ДІС".
З листопада 2003 по серпень 2005 рр. - начальник фінансового відділу, начальник відділу управління фінансами та економічного аналізу, директор з економіко-стратегічного розвитку ЗАТ "Львівський автобусний завод".
З вересня 2005 по червень 2006 рр. - заступник генерального директора ТОВ "ЛА ДІС".
З червня 2006 по серпень 2008 рр. - директор з економіки ТОВ "Інвестиційна компанія "Комфорт-Інвест".
З вересня 2008 по вересень 2009 рр. - генеральний директор ТОВ "РОСАНІНВЕСТ".
З вересня 2009 до жовтня 2009 помічник голови Львівської обласної державної адміністрації відділу забезпечення діяльності керівництва апарату облдержадміністрації; в.о. начальника головного управління економіки ОДА.
У той час головою Львівської ОДА був Микола Кміть.
З жовтня 2009 по квітень 2011 рр. - начальник головного управління економіки Львівської ОДА (у 2010 році головне управління економіки було перейменовано в головне управління економіки та інвестицій).
Денис Шмигаль
З серпня 2011 по грудень 2011 рр. - голова правління громадської організації Інститут регіонального розвитку.
З січня 2012 по грудень 2012 рр. - начальник головного управління економіки та промислової політики Львівської ОДА.
У січні 2013 по грудень 2013 роки. - директор департаменту економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості Львівської ОДА.
З 2014 по квітень 2014 року - помічник-консультант народного депутата України.
З травня 2014 по грудень 2014 рр. - заступник начальника головного управління Міндоходів Львівської області.
З січня 2015 по січень 2017 рр. - радник президента, віце-президент, генеральний директор, член Наглядової ради ТОВ ТПК "Львівхолод".
З січня 2017 по січень 2018 рр. - заступник генерального директора з соціальних питань ПАТ "ДТЕК Західенерго".
З січня 2018 по липень 2019 року - директор ДТЕК Бурштинська ТЕС, в.о. заступника генерального директора з соціальних питань ПАТ "ДТЕК Західенерго".
1 серпня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив його головою Івано-Франківської ОДА.
4 лютого 2020 року Дениса Шмигаль призначили віце-прем'єром.
Денис Шмигаль
Декларація Шмигаля
Згідно декларації, в холдингу ДТЕК за 2018 рік Денис Шмигаль заробив 3,5 мільйона гривень. Сім'я тоді тримала готівкою $115 тисяч.
Дружина Шмигаля Катерина володіє невеликим бізнесом в сфері послуг у Львові.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що зараз розглядається варіант із відставкою всього Кабінету міністрів, однак чутки про його можливе звільнення він спростував.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у ЗМІ з'явилася інформація, що найближчим часом Сергій Тігіпко займе місце Олексія Гончарука на посаді прем'єр-міністра України.
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