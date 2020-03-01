Новим прем'єр-міністром України найімовірніше стане нинішній віце-прем'єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.

Про це OBOZREVATEL стало відомо з власних джерел. Варто відзначити, що зараз саме він є фаворитом на посаду глави уряду замість чинного прем'єра Олексія Гончарука.

На позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради України в середу, 4 березня, Гончарук, ймовірно, подасть у відставку.

Денис Шмигаль

Що про нього відомо

Денис Шмигаль народився і навчався у Львові. Зараз йому 44 роки.

Він закінчив національний університет Львівська політехніка. Шмигаль – кандидат економічних наук, захистив дисертацію з регіональної економіки та розміщення виробничих сил.

Також стажувався і навчався за кордоном, в Німеччині за програмою підготовки менеджерів, за програмою міністерства економіки і енергетики Німеччини.

Денис Шмигаль

Кар'єра

У 2000-х роках займався бізнесом – головний бухгалтер, директор з фінансів ТОВ "ЛА ДІС".

З листопада 2003 по серпень 2005 рр. - начальник фінансового відділу, начальник відділу управління фінансами та економічного аналізу, директор з економіко-стратегічного розвитку ЗАТ "Львівський автобусний завод".

З вересня 2005 по червень 2006 рр. - заступник генерального директора ТОВ "ЛА ДІС".

З червня 2006 по серпень 2008 рр. - директор з економіки ТОВ "Інвестиційна компанія "Комфорт-Інвест".

З вересня 2008 по вересень 2009 рр. - генеральний директор ТОВ "РОСАНІНВЕСТ".

З вересня 2009 до жовтня 2009 помічник голови Львівської обласної державної адміністрації відділу забезпечення діяльності керівництва апарату облдержадміністрації; в.о. начальника головного управління економіки ОДА.

У той час головою Львівської ОДА був Микола Кміть.

З жовтня 2009 по квітень 2011 рр. - начальник головного управління економіки Львівської ОДА (у 2010 році головне управління економіки було перейменовано в головне управління економіки та інвестицій).

Денис Шмигаль

З серпня 2011 по грудень 2011 рр. - голова правління громадської організації Інститут регіонального розвитку.

З січня 2012 по грудень 2012 рр. - начальник головного управління економіки та промислової політики Львівської ОДА.

У січні 2013 по грудень 2013 роки. - директор департаменту економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості Львівської ОДА.

З 2014 по квітень 2014 року - помічник-консультант народного депутата України.

З травня 2014 по грудень 2014 рр. - заступник начальника головного управління Міндоходів Львівської області.

З січня 2015 по січень 2017 рр. - радник президента, віце-президент, генеральний директор, член Наглядової ради ТОВ ТПК "Львівхолод".

З січня 2017 по січень 2018 рр. - заступник генерального директора з соціальних питань ПАТ "ДТЕК Західенерго".

З січня 2018 по липень 2019 року - директор ДТЕК Бурштинська ТЕС, в.о. заступника генерального директора з соціальних питань ПАТ "ДТЕК Західенерго".

1 серпня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив його головою Івано-Франківської ОДА.

4 лютого 2020 року Дениса Шмигаль призначили віце-прем'єром.

Денис Шмигаль

Декларація Шмигаля

Згідно декларації, в холдингу ДТЕК за 2018 рік Денис Шмигаль заробив 3,5 мільйона гривень. Сім'я тоді тримала готівкою $115 тисяч.

Дружина Шмигаля Катерина володіє невеликим бізнесом в сфері послуг у Львові.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що зараз розглядається варіант із відставкою всього Кабінету міністрів, однак чутки про його можливе звільнення він спростував.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ЗМІ з'явилася інформація, що найближчим часом Сергій Тігіпко займе місце Олексія Гончарука на посаді прем'єр-міністра України.

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