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9 лютого • оновлено в 03:09
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В Україні змінили розмір пенсій на 2020-й рік: скільки і хто отримує

27.6т
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В Україні у 2020-му році середній розмір пенсії встановлено на рівні 3082,98 грн.

Такі дані станом на 1 січня оприлюднив Пенсійний фонд України (ПФУ) на своїй сторінці в Facebook. Така цифра підрахована на основі середньої виплати для 11,3 млн пенсіонерів. При цьому продовжували працювати 2,6 млн пенсіонерів.

В Україні змінили розмір пенсій на 2020-й рік: скільки і хто отримує

Розподіл пенсіонерів за видами і розміром призначених виплат:

за віком3064 грн, 75,4% пенсіонерів,

за інвалідністю2641 грн, 12,8% пенсіонерів,

в разі втрати годувальника2916 грн, 5,7% пенсіонерів,

за вислугу років4500 грн, 5,4% пенсіонерів,

соціальні пенсії1644 грн, 0,7% пенсіонерів.

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Основним джерелом пенсійного доходу для 11,3 млн пенсіонерів (з яких 63% становлять жінки) є державна солідарна пенсійна система, адміністрування якої здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до 2028-го 45% українців, які досягли 60 років, залишаться без пенсії через відсутність стажу. Для них Пенсійний фонд пропонує два сценарії купівлі відсутніх років.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна
Тег
пенсії
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
онижедеты довольны?
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Я получаю 1600, а судья 45000. А средняя 3100. Ну прям нарадоваться не могу
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Прикольно, моя мать имеет стаж 47 лет, пенсия 2,460грн. Как на эти деньги можно прожить? Каждый месяц отсылаю ей 200 евро. Вот вам пенсионная реформа. Украинское правительство в мусорку, начиная с Кравчука.
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