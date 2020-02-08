В Україні змінили розмір пенсій на 2020-й рік: скільки і хто отримує

В Україні у 2020-му році середній розмір пенсії встановлено на рівні 3082,98 грн.

Такі дані станом на 1 січня оприлюднив Пенсійний фонд України (ПФУ) на своїй сторінці в Facebook. Така цифра підрахована на основі середньої виплати для 11,3 млн пенсіонерів. При цьому продовжували працювати 2,6 млн пенсіонерів.

Розподіл пенсіонерів за видами і розміром призначених виплат:

за віком – 3064 грн, 75,4% пенсіонерів,

за інвалідністю – 2641 грн, 12,8% пенсіонерів,

в разі втрати годувальника – 2916 грн, 5,7% пенсіонерів,

за вислугу років – 4500 грн, 5,4% пенсіонерів,

соціальні пенсії – 1644 грн, 0,7% пенсіонерів.

Основним джерелом пенсійного доходу для 11,3 млн пенсіонерів (з яких 63% становлять жінки) є державна солідарна пенсійна система, адміністрування якої здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до 2028-го 45% українців, які досягли 60 років, залишаться без пенсії через відсутність стажу. Для них Пенсійний фонд пропонує два сценарії купівлі відсутніх років.

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