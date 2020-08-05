Зеленський спростив життя українським ФОПам і збільшив стипендії сиротам
Президент України Володимир Зеленський 5 серпня підписав два закони: про збільшення стипендії дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування, а також про функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізосіб-підприємців.
Соцвиплати для дітей-сиріт
Як повідомляється на сайті Офісу президента, першим документом передбачено збільшення розміру стипендії та щорічної грошової допомоги на придбання дітьми навчальної літератури.
Дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, студентам (курсантам), які під час навчання й у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, надано право на отримання соціальної стипендії, посадового окладу у всіх закладах вищої освіти, незалежно від їх відомчого підпорядкування.
Розмір стипендії/окладу повинен скласти не менше 150% розміру прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, а після досягнення 18 років – 150% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Закон вводиться в дію з 1 січня 2021 року.
Нововведення для ФОПів
Другий підписаний президентом закон передбачає спрощення ведення обліку для фізичних осіб-підприємців, доступу до електронного кабінету платника податків і розширення його функціоналу.
Зокрема, обов'язкова книга обліку доходів для ФОПів буде скасована. ФОПам I-III груп на спрощеній системі оподаткування можна буде вести облік у будь-якій зручній формі – паперовій або електронній – із зазначенням суми доходу за місяць.
Крім того, закон скасував договір про визнання електронних документів для реєстрації в електронному кабінеті платника податків. Передбачено, що в електронному кабінеті будуть відображатися податкові повідомлення.
Водночас, до Податкового кодексу будуть внесені зміни "з метою створення сприятливих умов для діяльності бізнесу та інвесторів", сказано в повідомленні ОП.
Зокрема, законом полегшені умови податкових перевірок. При перевірці оформлення працівників усунуто можливість опитувати працівників і роботодавців про виплачені пасивні доходи та інші додаткові блага й відшкодування.
Як писав OBOZREVATEL, раніше Кабмін України схвалив підвищення пенсійних виплат до 9,6 тис. гривень для членів сімей військовослужбовців, які загинули під час участі в АТО/ООС.