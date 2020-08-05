Зеленський спростив життя українським ФОПам і збільшив стипендії сиротам

Президент України Володимир Зеленський 5 серпня підписав два закони: про збільшення стипендії дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування, а також про функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізосіб-підприємців.

Соцвиплати для дітей-сиріт

Як повідомляється на сайті Офісу президента, першим документом передбачено збільшення розміру стипендії та щорічної грошової допомоги на придбання дітьми навчальної літератури.

Дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, студентам (курсантам), які під час навчання й у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, надано право на отримання соціальної стипендії, посадового окладу у всіх закладах вищої освіти, незалежно від їх відомчого підпорядкування.

Розмір стипендії/окладу повинен скласти не менше 150% розміру прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, а після досягнення 18 років – 150% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Закон вводиться в дію з 1 січня 2021 року.

Нововведення для ФОПів

Другий підписаний президентом закон передбачає спрощення ведення обліку для фізичних осіб-підприємців, доступу до електронного кабінету платника податків і розширення його функціоналу.

Зокрема, обов'язкова книга обліку доходів для ФОПів буде скасована. ФОПам I-III груп на спрощеній системі оподаткування можна буде вести облік у будь-якій зручній формі – паперовій або електронній – із зазначенням суми доходу за місяць.

Крім того, закон скасував договір про визнання електронних документів для реєстрації в електронному кабінеті платника податків. Передбачено, що в електронному кабінеті будуть відображатися податкові повідомлення.

Водночас, до Податкового кодексу будуть внесені зміни "з метою створення сприятливих умов для діяльності бізнесу та інвесторів", сказано в повідомленні ОП.

Зокрема, законом полегшені умови податкових перевірок. При перевірці оформлення працівників усунуто можливість опитувати працівників і роботодавців про виплачені пасивні доходи та інші додаткові блага й відшкодування.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Кабмін України схвалив підвищення пенсійних виплат до 9,6 тис. гривень для членів сімей військовослужбовців, які загинули під час участі в АТО/ООС.