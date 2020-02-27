Офіс Генерального прокурора затримав особу, яка підозрюється у заволодінні коштами ПриватБанку на 600 тисяч гривень

"Повідомлено про підозру особі у заволодінні, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами ПАТ КБ ПриватБанк на суму майже 600 тисяч гривень (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України)", – повідомляє пресслужба відомства.

В Офісі Генпрокурора наголосили, що вирішується питання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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"Вказана особа підозрюється, за версією слідства, у заволодінні цими коштами ймовірно шляхом протизаконних операцій з використанням підроблених платіжних карток, електронно-обчислювальної техніки (банківських автоматів)", – резюмували представники відомства.

Офіс Генерального прокурора затримав особу, яка підозрюється у заволодінні коштами ПриватБанку на 600 тисяч гривень

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