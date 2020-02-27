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27 лютого • оновлено в 15:44
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В Україні зловили шахрая, який вкрав сотні тисяч гривень з ПриватБанку

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Офіс Генерального прокурора затримав особу, яка підозрюється у заволодінні коштами ПриватБанку на 600 тисяч гривень

"Повідомлено про підозру особі у заволодінні, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами ПАТ КБ ПриватБанк на суму майже 600 тисяч гривень (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України)", – повідомляє пресслужба відомства.

В Офісі Генпрокурора наголосили, що вирішується питання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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"Вказана особа підозрюється, за версією слідства, у заволодінні цими коштами ймовірно шляхом протизаконних операцій з використанням підроблених платіжних карток, електронно-обчислювальної техніки (банківських автоматів)", – резюмували представники відомства.

Офіс Генерального прокурора затримав особу, яка підозрюється у заволодінні коштами ПриватБанку на 600 тисяч гривень

Офіс Генерального прокурора затримав особу, яка підозрюється у заволодінні коштами ПриватБанку на 600 тисяч гривень

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як аферисти крадуть гроші з карток українців. Також експерти пояснили, як захистити себе від шахраїв.

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Україна
Теги
ПриватБанк Офіс генерального прокурора України
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