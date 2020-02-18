В Україні злетять ціни на паливо: аналітики пояснили на скільки

В Україні можуть ввести нові мита на імпортні нафтопродукти для захисту вітчизняного виробника, що підвищить ціни на заправках.

За оцінками аналітиків, тільки на першому етапі введення мит (8,46%) зростання цін на дизпаливо складе мінімум 1,1 грн/л, а на скраплений газ – 0,55 грн/л. Про це повідомляє "Сегодня".

Зокрема, співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич заявив, що загороджувальні мита – це лобістська пропозиція, яка призведе до підвищення цін для українців.

"За нинішньої ситуації з великими обсягами імпорту палива порушувати загороджувальними митами сформований баланс мені бачиться сумнівним рішенням. Не кажучи вже про те, що зростання цін вдарить по кишені споживачів, цей негативний ефект повністю перекриє можливий позитив для українських виробників палива", – пояснює Марунич.

В Україні можуть ввести нові мита на імпортні нафтопродукти для захисту вітчизняного виробника, що підвищить ціни на заправках

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що зниження цін на бензин на тлі зміцнення курсу гривні відбувається повільними темпами, оскільки на паливному ринку низька конкуренція.

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