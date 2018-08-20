В Україні злетять ціни на електроенергію: скільки доведеться платити

В Україні тарифи на електроенергію зростуть у кілька разів, а формулу розрахунку ціни змінять.

Відповідні нововведення уже прописані в чинному законі і вступлять у силу з липня 2019 року, говориться в публікації OBOZREVATEL.

На сьогодні українці купують "ток" за ціною 0,9 грн за перші 100 кВт*год і 1,68 грн за кожну наступну. При цьому глава Національної комісії в сферах енергетики і комунальних послуг Оксана Кривенко наголошує, що електроенергія повинна коштувати 1,85 грн за кВт*год - такий рівень собівартості.

Водночас промисловість купує "ток" не за економічно обґрунтованим тарифом, а за принципом: заплати за себе і населення. Це призводить до того, що ціни на електроенергію для бізнесу одні з найвищих у Європі.

Менше ніж через рік ситуація кардинально зміниться. НКРЕКП більше не буде перераховувати тарифи і своїм рішенням встановлювати ціни. Регулювати вартість "струму" буде ринок, що призведе до значного і різкого подорожчання для простих українців.

"Дійсно є необхідність перегляду тарифу. Є дотації за побутових споживачів. Можливо, необхідно все ж поступово приводити тарифи до економічно обґрунтованого рівня. Можливо, перший етап доведеться зробити нам ще в умовах "старого" ринку (до 1 липня 2019)", - заявила Кривенко.

Зокрема, якби ринкові правила повноцінно запустили б із 1 вересня цього року, то сім'ї з трьох осіб із типовим споживанням довелося б заплатити за місяць більше 240 грн замість нинішніх 140 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у розрахунках НКРЕКП зазначається, що тарифи на електроенергію для українців мають бути на 49% вищі.