В Україні злетять тарифи на тепло: у Мінсоці розповіли, як і коли перерахують платіжки

В Україні вже з 1 грудня вартість опалення збільшиться приблизно на 16%. Причому процедура вимагає, щоб комунальні платежі за гарячу воду і тепло перерахували.

Про це у коментарі журналістам заявив міністр соцполітики Андрій Рева. "Нові тарифи на газ вводяться з 1 листопада 2018 року. Процедура вимагає перерахунку комунальних платежів на тепло і гарячу воду. Це може бути не раніше 1 грудня. За моїми попередніми підрахунками, підвищення складе 16%", — передає слова міністра "Укрінформ".

Весь наступний місяць Нацкомісія у сферах енергетики і комунальних послуг разом із представниками підприємств будуть перераховувати тарифи. В середньому складова газу в тарифі на опалення і гарячу воду — 65%. Так, після подорожчання блакитного палива на 23,5%, опалення і гаряча вода, залежно від міста і підприємства, зростуть у ціні на 16%. Причому драйвером подорожчання стане газ, однак до цього також додасться загальна інфляція, зростання зарплат тощо.

Для прикладу розрахуємо, скільки, згідно з нормами, сім'я з трьох осіб платила за тепло і гарячу воду до 1 грудня і скільки платитиме після. Для розрахунків використовуємо тарифи на зазначені послуги у Києві.

Як подорожчають гаряча вода і тепло з 1 грудня:

Гаряча вода: з 80,6 до 92,6 грн за куб.

Опалення: з 58,4 до 67,2 грн за квадрат.

Отже, якщо до подорожчання, згідно з нормативом, зазначена сім'я платила за гарячу воду 386 грн, то з 1 грудня сума може зрости до 444,8 грн. При цьому опалення квартири площею 60 кв. м за нормативом подорожчає з 3,5 до 4 тис. грн. Таким чином, подорожчання центрального опалення (ЦО) буде не настільки значним, як автономне. При цьому у Києві опалення квадратного метра житла газом коштуватиме в середньому 38,4 грн, а за допомогою ЦО — 67,2 грн.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Кабінет міністрів під час позачергового засідання 19 жовтня одноголосно прийняв рішення підвищити тариф на газ на 23,5%. Основна причина — наполеглива рекомендація з боку МВФ. Без подорожчання газу Україна б не отримала черговий кредитний транш і не змогла б обслуговувати держборг.