В Україні злетіли ціни на популярний продукт

В Україні з початку 2019 року споживчі ціни на гречку зросли на 62,5%.
Зокрема, в січні один кілограм крупи коштував на рівні 16,33 грн, свідчить дослідження Державної служби статистики.
Наприкінці літа вартість гречки почала зростати, і у вересні склала 20,79 грн/кг.
Минулого місяця крупа подорожчала до 26,53 грн/кг.
В Україні з початку 2019 року споживчі ціни на гречку зросли на 62,5%
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні одна сім'я щомісяця витрачає на продукти харчування у середньому 4 тисячі гривень.
Найбільша стаття витрат – купівля м'яса. Зокрема, на м'ясні вироби українці витрачають приблизно 25% від зазначеної суми на місяць.
Ще 15% витрат українських сімей припадає на хліб, 12% – на молоко, сир і яйця.
Десяту частину бюджету складають витрати на придбання картоплі.
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