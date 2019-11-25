В Україні злетіли ціни на популярний продукт

В Україні з початку 2019 року споживчі ціни на гречку зросли на 62,5%.

Зокрема, в січні один кілограм крупи коштував на рівні 16,33 грн, свідчить дослідження Державної служби статистики.

Наприкінці літа вартість гречки почала зростати, і у вересні склала 20,79 грн/кг.

Минулого місяця крупа подорожчала до 26,53 грн/кг.

В Україні з початку 2019 року споживчі ціни на гречку зросли на 62,5%

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні одна сім'я щомісяця витрачає на продукти харчування у середньому 4 тисячі гривень.

Найбільша стаття витрат – купівля м'яса. Зокрема, на м'ясні вироби українці витрачають приблизно 25% від зазначеної суми на місяць.

Ще 15% витрат українських сімей припадає на хліб, 12% – на молоко, сир і яйця.

Десяту частину бюджету складають витрати на придбання картоплі.

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