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19 листопада • оновлено в 11:30
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"Найулюбленіший" продукт українців подорожчав: скільки коштує

1.8т
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В Україні за підсумками жовтня споживчі ціни на свиняче сало зросли на 1%.

У середньому один кілограм цього продукту торгується на рівні 73,7 грн, свідчить щоквартальне дослідження Державної служби статистики.

Найнижчі ціни на сало в Тернопільській області – 52,21 грн/кг, а найвищі – в Києві – 110,95 грн/кг.

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Водночас вартість свинини за місяць знизилася на 0,4% – до 122,31 грн/кг, а курятини – на 0,3% – до 62,07 грн/кг.

Заразом на яловичину ціни підвищилися на 0,8% – до 132,2 грн/кг.

В Україні за підсумками жовтня споживчі ціни на свиняче сало зросли на 1%

В Україні за підсумками жовтня споживчі ціни на свиняче сало зросли на 1%

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Україні одна сім'я щомісяця витрачає на продукти харчування у середньому 4 тисячі гривень.

  • Найбільша стаття витрат – купівля м'яса. Зокрема, на м'ясні вироби українці витрачають приблизно 25% від зазначеної суми на місяць.

  • Ще 15% витрат українських сімей припадає на хліб, 12% – на молоко, сир і яйця.

  • Десяту частину бюджету складають витрати на придбання картоплі.

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Автор
Виктор Калиненко Виктор Калиненко
Тема
Ціни на продукти
Місце
Україна
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
А чего ж про Крымские цены не рассказали? Посчитали бы соотношение. А то мне непонятно, если пересчитать на гривны, то их куры по 56, это ой как дорого!!! А у вас по 62, это нормально, тем более, что это ж типа подешевело.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Сугс 3 раза!!!
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