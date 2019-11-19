"Найулюбленіший" продукт українців подорожчав: скільки коштує

В Україні за підсумками жовтня споживчі ціни на свиняче сало зросли на 1%.

У середньому один кілограм цього продукту торгується на рівні 73,7 грн, свідчить щоквартальне дослідження Державної служби статистики.

Найнижчі ціни на сало в Тернопільській області – 52,21 грн/кг, а найвищі – в Києві – 110,95 грн/кг.

Водночас вартість свинини за місяць знизилася на 0,4% – до 122,31 грн/кг, а курятини – на 0,3% – до 62,07 грн/кг.

Заразом на яловичину ціни підвищилися на 0,8% – до 132,2 грн/кг.

В Україні за підсумками жовтня споживчі ціни на свиняче сало зросли на 1%

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні одна сім'я щомісяця витрачає на продукти харчування у середньому 4 тисячі гривень.

Найбільша стаття витрат – купівля м'яса. Зокрема, на м'ясні вироби українці витрачають приблизно 25% від зазначеної суми на місяць.

Ще 15% витрат українських сімей припадає на хліб, 12% – на молоко, сир і яйця.

Десяту частину бюджету складають витрати на придбання картоплі.

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