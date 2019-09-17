В Україні "зіллють" два великі банки: що про це відомо

НБУ дозволив приєднання Укрсоцбанку до Альфа-Банку за спрощеною процедурою.

Як повідомляє пресслужба НБУ, в результаті реорганізації Альфа-Банк стане правонаступником всіх прав і зобов'язань Укрсоцбанку щодо його клієнтів і контрагентів.

Дозвіл надано 12 вересня 2019 року відповідно до положень закону "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків".

У НБУ нагадали, що закон про спрощення реорганізації банків дає можливість скоротити процедуру приєднання у кілька разів - з вісімнадцяти до трьох-чотирьох місяців.

Альфа-Банк і Укрсоцбанк зіллють

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні банки істотно посилили контроль за фінансовим моніторингом. На такі дії фінансови установи пішли через великі штрафи з боку Національного банку, а також ризик-орієнтованого підходу, який активно просувають представники регулятора.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!