В Україні збільшилися збори ПДВ до бюджету

У червні 2020 року надходження ПДВ до бюджету України зросли на 3,9 млрд грн, або в 1,9 раза порівняно з червнем минулого року.

Про це повідомили на сайті Державної податкової служби України. Там додали, що податкова ефективність зі сплати ПДВ зросла з 2,7% у квітні цього року до 3,1 % – у травні та майже до 3,5% – у червні.

"Для порівняння за аналогічний період минулого року – 2,5%. При зменшенні обсягів постачання у червні на 19,5% (з 722,6 млрд грн до 581,4 млрд грн), сплачено на 10,8% (20,2 млрд грн проти 18,2 млрд грн) більше аналогічного періоду минулого року", – повідомили у ДПС.

Графік сплати ПДВ В Україні Державна податкова служба

У податковій зазначили, що платники податків вчасно отримують відшкодування ПДВ.

"За І півріччя платникам податків відшкодовано 75,1 млрд грн ПДВ при заявлених до відшкодування 63,5 млрд грн. Зокрема, у травні відшкодовано 12 млрд грн, у червні 11,6 млрд при заявлених 10,8 млрд грн у квітні та травні та 9,3 млрд грн у червні. Відповідно забезпечено скорочення заборгованості, що виникла у 2019 році", – повідомили у прес-службі.

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