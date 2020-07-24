В Україні збільшили виплату пенсій

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за липень. На виплату допомоги перерахували 39,2 млрд грн, що на 400 млн грн більше, ніж минулого місяця.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду в Facebook. Так ПФУ завершив фінансування пенсій за місяць.

"Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за липень. 24 червня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій липня. На пенсійні виплати сьогодні направлено 2,6 млрд грн. Забезпечено фінансування пенсій липня на загальну суму 39,2 млрд грн. Виплату пенсій буде проведено в установленому порядку. Всього за липень на пенсії направлено 39,2 млрд гривень, що на 400 млн гривень більше, ніж у червні 2020 року (38,8 млрд гривень)", – сказано в повідомленні.

Закінчено фінансування пенсій Facebook Пенсійного фонду України

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