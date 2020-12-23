8500 грн за вихід на вулицю: Кабмін запропонував нові штрафи за порушення карантину
Кабінет міністрів схвалив проєкт закону, який введе покарання за порушення самоізоляції та обсервації через коронавірус. Сума штрафу становитиме від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів.
Рішення ухвалили на засіданні уряду, в середу, 23 грудня. Так, штраф буде від 3400 грн до 8500 грн. Далі законопроєкт передадуть до Ради і вона ухвалить остаточне рішення.
"Порушення особою порядку обов'язкової самоізоляції, обсервації, встановлених у рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби, – тягне за собою накладення штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", – сказано в постанові уряду про внесення змін до Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".
Самоізоляція – це утримання від контакту з іншими задля зменшення ризику інфікування. Вона передбачає уникнення будь-яких ситуацій, коли ви тісно контактуєте з іншими людьми (наприклад, близький контакт віч-на-віч на відстані менш ніж 2 метри).
Нагадаємо, локдаун в Україні для стримування коронавірусу хочуть ввести з 8 січня 2021 року. Він триватиме майже три тижні – до 25 січня включно.
Локдаун (англ. Lockdown – блокування), на відміну від карантину вихідного дня, передбачає заборону людям вільно залишати свої будинки (за винятком деяких випадків). Він може бути введений на загальнонаціональному рівні, у певних регіонах або населених пунктах.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні потрібно посилити покарання для тих, хто не носить маски в громадських місцях.
З 17 грудня в Україні підприємства зобов'язали стежити за тим, щоб їхні відвідувачі носили маски правильно (прикриваючи ніс і рот). За порушення цього правила доведеться заплатити штраф у розмірі від 3400 до 5100 грн.