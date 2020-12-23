8500 грн за вихід на вулицю: Кабмін запропонував нові штрафи за порушення карантину

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону, який введе покарання за порушення самоізоляції та обсервації у зв'язку з коронавірусом. Сумма штрафу становитиме від 200-500 неоподатковуваних мінімумів.

Рішення ухвалили на засіданні уряду, в середу, 23 грудня. Таким чином штраф становитиме від 3400 грн до 8500 грн. Далі законопроєкт передадуть до Ради і вона ухвалить остаточне рішення.

"Порушення особою порядку обов'язкової самоізоляції, обсервації, встановлених в рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби – тягне за собою накладення штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", – сказано в постанові уряду про внесення змін до Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Самоізоляція – це утримання від контакту з іншими, щоб зменшити ризик інфікування. Вона передбачає будь-які ситуації, коли ви тісно контактуєте з іншими людьми (наприклад, близький контакт віч-на-віч на відстані менше ніж 2 метри).

Нагадаємо, локдаун в Україні для стримування коронавірусу хочуть ввести з 8 січня 2021 року. Він триватиме майже три тижні – до 25 січня включно.

Локдаун (англ. Lockdown – блокування), на відміну від карантину вихідного дня, передбачає заборону людям вільно залишати свої будинки (за винятком деяких випадків). Він може бути введений на загальнонаціональному рівні, у певних регіонах або населених пунктах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні потрібно посилити покарання для тих, хто не носить маски в громадських місцях

З 17 грудня в Україні підприємства зобов'язали стежити за тим, щоб їхні відвідувачі носили маски правильно (прикриваючи ніс і рот). За порушення цього правила доведеться заплатити штраф у розмірі від 3400 до 5100 грн.