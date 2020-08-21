В Україні збільшилась кількість прихованих безробітних: експерт назвав причину

Через світову пандемію коронавірусу та жорсткі карантинні обмеження в Україні виріс рівень безробіття. Зокрема, збільшилась кількість так званих прихованих безробітних.

Як зауважив генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов, багато людей, наприклад, ті, що повернулися з-за кордону, не стають на облік безробітних в Україні, передає "24 канал".

За його інформацією, через введення обмежувальних заходів, офіційно без роботи залишились майже півмільйона осіб.

"Людина, яка повернулася із-за кордону, була в трудовій міграції, тут ніде не влаштувалася, ніде не стала, людина, яка була зайнята не офіційно і навіть людина, яка була звільнена і не пішла отримувати статус безробітного. Такі теж є. Ми вважаємо їх набагато більше, ніж 500 тисяч, можливо, мільйон і навіть більше, ніж мільйон", – запевнив Іллічов.

Загалом, станом на 20 серпня, офіційно статус безробітних мають майже 488 тисяч українців, допомогу отримують 411 тисяч осіб, стверджують у Державній службі зайнятості.

Водночас, за офіційними даними, нині спостерігається позитивна динаміка, Нацбанк у випадку наступної хвилі пандемії прогноз погіршує. За даними регулятора, роботу може втратити кожний десятий українець.

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