В Україні запустять нову міжнародну платіжну систему

Національний банк України узгодив правила міжнародної платіжної системи PayRun.

Одночасно з цим були внесені відомості про неї до Реєстру платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури. Про це повідомила пресслужба регулятора.

Відповідне рішення було ухвалене Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем НБУ.

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Платіжною організацією міжнародної платіжної системи PayRun є ТОВ "ПЕЙРАН" (м. Київ), яке має ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

Таким чином, PayRun стала п’ятою міжнародною платіжною системою на ринку України, що створена небанківською фінансовою установою – резидентом.

Національний банк України узгодив правила міжнародної платіжної системи PayRun

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на український ринок вийшла найбільша у світі за кількістю емітованих платіжних карт міжнародна платіжна система UnionPay International.

Вона надаватиме послуги еквайрингу, видачі готівки та оплати товарів і послуг за платіжними картками UnionPay.

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