В Україні запустять електронні чеки: що зміниться

Кабінет міністрів спростив обслуговування і ремонт реєстраторів розрахункових операцій та запустив експеримент з використання різних пристроїв в якості касових апаратів.

Після введення електронних чеків бізнес може заощадити близько 2 млрд гривень на додаткових оплатах, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду в середу, 13 червня.

"Це завжди була монополія, щоб посадити підприємців "на голку". Це взагалі була драконівський історія. Зараз система дає можливість звільнитися від "касово-апаратного рабства", - зазначив прем'єр.

За його словами, система відводить підприємців від того, щоб використовувати касові апарати.

"Вартість: від 5 до 20 тис. гривень, ще 200 грн на місяць - технічне обслуговування та ремонт. Реєстрація триває 5 днів і вимагає багато документів. Ми пропонуємо спростити систему реєстрації та залучимо інновації", - додав Гройсман.

Зокрема, будуть використовуватися нові сучасні програмні комплекси, система електронних чеків буде простою у використанні і мати низьку вартість.

"Ми беремо на себе зобов'язання, що реєстрація відбуватиметься за один день, виключно на основі заяви без будь-яких доповнень", - зазначила в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова в ході засідання Кабінету міністрів.

Twitter Володимир Гройсман

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 8 травня 2017 року всі українські платники єдиного податку першої-третьої груп, які продають технічно-складні побутові товари, не можуть здійснювати свою діяльність без касових апаратів.