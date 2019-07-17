В Україні запустять е-пенсії: що це означає

Кабінет міністрів запустив послугу е-пенсія, схваливши постанову про електронні послуги у сфері пенсійного забезпечення.

"Схвалено дуже важливу постанову, яка передбачає суттєву оптимізацію та запровадження онлайн масових та суспільно важливих послуг", – повідомив заступник голови Держагентства з питань електронного урядування Олексій Вискуб у Facebook.

Зокрема, за його словами, йдеться про:

призначення пенсії;

перерахунок пенсії;

призначення до пенсії надбавок, допомоги, доплат та компенсацій;

поновлення виплати пенсії;

переведення з одного виду пенсії на інший.

Вискуб наголосив, що завдяки запровадженню електронної взаємодії кількість документів, що вимагаються від заявника, буде зменшено на дев'ять одиниць (у середньому з кожної послуги).

"ЗМІ, громадськість, донори запитують нас про людей похилого віку та їхнє місце у цифровій стратегії. Досвід країн ЄС свідчить про необхідність запровадження окремої національної програми розвитку цифрових навичок для людей похилого віку – і ми зробимо це в рамках наших планів із широким залученням бізнесу", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої надбавки. Також в Україні перерахують пенсії українцям із великим стажем. Вони, згідно із законом, мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го – 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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