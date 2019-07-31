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В Україні запустили сервіс перевірки цін на автономери

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В Україні запрацював сервіс, за допомогою якого можна перевірити вартість номерного знака з бажаною комбінацією цифр.

Зокрема, набула чинності постанова Кабінету міністрів, відповідно до якої розширяється перелік платних номерних знаків, доступних для замовлення громадянами, повідомляє Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ.

При цьому в МВС зазначили, що новою послугою можуть скористатися тільки власники легкових автомобілів.

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Номерні знаки згруповані за вісьмома категоріями і людина може впорядкувати їх від найдешевших до найдорожчих і навпаки.

Усі платні номерні знаки складаються з чотирьох цифр, які групуються за такими комбінаціям:

  • Комбінації чотирьох однакових цифр – 30 тис. грн;

  • Послідовні комбінації від 0001 до 0009 – 30 тис. грн;

  • Три однакові цифри поспіль (наприклад: 0777) – 10 тис. грн;

  • Дві послідовні пари однакових цифр (наприклад: 1122) – 10 тис. грн;

  • Комбінації 0123 та 1234 – 10 тис. грн;

  • Комбінації, що починаються з двох нулів, а наступні цифри неоднакові (наприклад: 0032) – 8 тис. грн;

  • Три однакові цифри не поспіль (наприклад: 7077) – 4 тис. грн;

  • Комбінації, де однакові перша і третя цифра, друга і четверта цифра; або перша й четверта цифра, друга і третя цифра (наприклад: 1221; 1212) – 4 тис. грн.

До цього часу можливість автовласників офіційно підібрати номерний знак з бажаною комбінацією цифр була обмежена.

Новою послугою можуть скористатися тільки власники легкових автомобілів

Новою послугою можуть скористатися тільки власники легкових автомобілів

RIA.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські водії отримали можливість замовити індивідуальні номерні знаки для своїх транспортних засобів в режимі онлайн.

Онлайн-процедура з доставкою номерного знака повноцінно запрацювала в електронному кабінеті водія.

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Місце
Україна
Теги
Міністерство внутрішніх справ України авто
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