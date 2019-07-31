В Україні запустили сервіс перевірки цін на автономери

В Україні запрацював сервіс, за допомогою якого можна перевірити вартість номерного знака з бажаною комбінацією цифр.

Зокрема, набула чинності постанова Кабінету міністрів, відповідно до якої розширяється перелік платних номерних знаків, доступних для замовлення громадянами, повідомляє Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ.

При цьому в МВС зазначили, що новою послугою можуть скористатися тільки власники легкових автомобілів.

Номерні знаки згруповані за вісьмома категоріями і людина може впорядкувати їх від найдешевших до найдорожчих і навпаки.

Усі платні номерні знаки складаються з чотирьох цифр, які групуються за такими комбінаціям:

Комбінації чотирьох однакових цифр – 30 тис. грн;

Послідовні комбінації від 0001 до 0009 – 30 тис. грн;

Три однакові цифри поспіль (наприклад: 0777) – 10 тис. грн;

Дві послідовні пари однакових цифр (наприклад: 1122) – 10 тис. грн;

Комбінації 0123 та 1234 – 10 тис. грн;

Комбінації, що починаються з двох нулів, а наступні цифри неоднакові (наприклад: 0032) – 8 тис. грн;

Три однакові цифри не поспіль (наприклад: 7077) – 4 тис. грн;

Комбінації, де однакові перша і третя цифра, друга і четверта цифра; або перша й четверта цифра, друга і третя цифра (наприклад: 1221; 1212) – 4 тис. грн.

До цього часу можливість автовласників офіційно підібрати номерний знак з бажаною комбінацією цифр була обмежена.

Новою послугою можуть скористатися тільки власники легкових автомобілів RIA.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські водії отримали можливість замовити індивідуальні номерні знаки для своїх транспортних засобів в режимі онлайн.

Онлайн-процедура з доставкою номерного знака повноцінно запрацювала в електронному кабінеті водія.

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