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Порушникам не сховатися: в Україні всіх субсидіантів внесли до реєстру

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В Україні всіх субсидіантів внесли до спеціального списку. Нововведення дозволило виявити в системі 20 тис. осіб, які отримували подвійні субсидії.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, цей реєстр створювався впродовж півроку і тестувався кілька місяців. Зазначається, що якщо за двома адресами оформлена субсидія, то реєстр дозволить визначити цих порушників.

За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, з 1 липня реєстр доступний для всіх громадян України. У ньому відображається інформація, беручи до уваги закон про захист персональних даних.

"Завдання для Мінсоцполітики - захистити кожну сім'ю, яка цього потребує. Справедливо і ретельно підготуватися до монетизації субсидій у 2019 році" - пояснив міністр.

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Також Рева зазначив, що більше половини громадян, які мають право на субсидії, вже звернулися по їхнє отриманням.

На своїй сторінці у Twitter прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що навіть під час першої оцінки реєстру знайшли 20 тис. порушників.

"Створили єдиний реєстр одержувачів субсидій. Навіть при першому аналізі бачимо 20 тис. осіб, які отримували подвійні субсидії. Завдання для Мінсоцполітики - захистити кожну сім'ю, яка цього потребує. Справедливо і ретельно підготуватися до монетизації субсидій у 2019 році", - написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні загальна сума субсидій, призначених для компенсації витрат сімей на оплату житлово-комунальних послуг, у січні-липні 2018 року склала 734 млн грн.

Читайте всі новини по темі "Монетизація субсидій" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Монетизація субсидій
Місце
Україна
Об'єкти
субсидіїЖКХУкраїна
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