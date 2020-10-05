В Україні бізнес тепер можна зареєструвати за 30 хвилин: як це працює

В Україні з понеділка, 5 жовтня, стане доступною послуга швидкої реєстрації бізнесу через портал електронних послуг та мобільний додаток "Дія".

Про це повідомив під час презентації міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Я дуже цим пишаюся, ми запустили найшвидшу реєстрацію бізнесу. До сьогодні можна було запускати ФОПи – 100 тис. осіб скористалися послугою – зміна, закриття тощо. А від сьогодні можна буде реєструвати ТОВ, модульний статут, (додати. - Ред.) багатьох людей у засновники. Це фантастика", – заявив він.

За словами Федорова, кожна нова електронна послуга в державі одразу додається на портал "Дія". Зараз послугами користуються понад 2 млн українців.

Федоров презентував реєстрацію ТОВ у "Дії" Скриншот

Керівник проєкту "Дія" Мстислав Баннік розповів про те, як спростили реєтрацію бізнесу в мобільному додатку.

"Ми провели грандіозний реінжиніринг: змінили форму – маємо 46 полів замість 88. Для того, щоб людині відкрити ТОВ і стати підприємцем – потрібно 30 хв. часу, трохи уважності, бо це робота з документами і доступ до інтернету. Все. Зрозуміла форма, підказки на кожному кроці, є модульний статут та автозаповнення даних. У нас реалізований спеціальний мультипідпис – усе відбувається онлайн", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні клієнтам банків у разі дистанційного відкриття рахунку дозволили не пред'являти фізичний паспорт, ID-карту або біометричний закордонний паспорт.

Зокрема, досить мати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному додатку "Дія".