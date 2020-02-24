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24 лютого • оновлено в 13:02
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В Україні з'явилися нові 200 гривень: опубліковані фото

2.1т
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Національний банк України у вівторок, 25 лютого, введе в обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень зразка 2019 року.

Дизайн нової банкноти практично ідентичний аналогічному номіналу зразка 2007 року. Про це свідчать дані НБУ.

Зокрема, на лицьовій стороні банкноти зображений портрет Лесі Українки, на зворотному – в'їзна вежа Луцького замку. Розмір банкноти – 75 на 148 мм.

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У НБУ додали, що купюри матимуть посилений захист – оптично змінний елемент SPARK, який виконаний у вигляді стилізованого зображення латаття і змінює колір при зміні кута нахилу банкноти.

Ще одним елементом захисту буде "віконна" захисна стрічка, яка містить зображення номіналу і графічного знака гривні.

Національний банк України у вівторок, 25 лютого, введе в обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень зразка

Національний банк України у вівторок, 25 лютого, введе в обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень зразка

НБУ

Національний банк України у вівторок, 25 лютого, введе в обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень зразка

Національний банк України у вівторок, 25 лютого, введе в обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень зразка

НБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • З 1 жовтня НБУ почав виводити з обігу купюри номіналом одна, дві, п'ять і 10 грн, а дрібні монети перестали вважатися грошима.

  • В Україні у серпні трапився сплеск підробки купюр номіналом 500 гривень. Злочинці друкують їх на принтерах, а збувають у кафе і на заправках.

  • Українці, які отримали перші банкноти у 1000 гривень, скаржаться, що не в усіх банках впізнають нову купюру і приймають для платежів.

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Україна
Тег
національний банк України
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Макарский Александр
Макарский Александр
Алкаш-Тарас-свынопас,предатель Мазепа и лесбиянка Леся. Других героев нема...
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Иванов Иван
Иванов Иван
Наконец то... сейчас заживете)))
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
чим би дитя не займалося а би не плакало
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