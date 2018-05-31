В Україні запропонували створити нові авіахаби

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив про необхідність створення в Україні нових авіаційних хабів.

За словами глави відомства Володимира Омеляна, мова йде про чотири додаткових авіахаби, передає ЦТС .

"В умовах України нам потрібно чотири регіональних хаба, крім аеропорту "Бориспіль". Це Одеса, Львів, Харків, Дніпро", - заявив міністр в ході Ukrainian Ports Forum 2018 у Одесі.

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Нагадаємо, Омелян також заявив, що його відомство має намір до 2030 року побудувати в країні 10 автобанів на умовах концесії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міністерстві інфраструктури розповіли про нові лоукостери, які зайдуть на український ринок.